ضبط 46 ألف مخالفة مرورية خلال الحملات الأمنية بمراكز البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات المرورية المكثفة على الطرق الرئيسية والفرعية وداخل المراكز والمدن لتحقيق الإنضباط المرورى وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى المركبات وضبط المخالفين.

مشيرا إلى تقديم كافة أشكال الدعم لإدارة مرور البحيرة، وكان آخرها توفير 8 أوناش جديدة للمساهمة فى رفع مستوى الخدمات الأمنية والمرورية.

فيما شدد اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، على ضرورة تيسير الحركة المرورية بالطرق والشوارع والحد من وقوع الحوادث على الطرق للحفاظ على أرواح المواطنين .

وفى هذا السياق أسفرت الحملات التى نفذتها إدارة مرور البحيرة بقيادة اللواء عادل كمال مدير إدارة مرور البحيرة والرائد عبده خطاب رئيس مباحث المرور، عن ضبط 46 ألف و271 مخالفة مرورية خلال شهر، وذلك لضبط السيارات والمركبات المخالفة ولتيسير الحركة المرورية بشوارع ومدن المحافظة.