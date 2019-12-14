إحالة 171 موظف وطبيب للتحقيق لاهمالهم وتقصيرهم فى العمل بالبحيرة

وشدد محافظ البحيرة ، على ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفيات والوحدات الصحية مع المتابعة اليومية لمدى الانضباط الإداري وتواجد فرق العمل من الأطباء وأطقم التمريض لتقديم الخدمة الطبية الجيدة للمرضى.

كما وجه القيادات التنفيذية باستمرار العمل الميداني وتحقيق الانضباط الادارى داخل المصالح والمؤسسات الحكومية .