سوبر كورة
Ads
السبت، 14 ديسمبر 2019 05:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إحالة 171 موظف وطبيب للتحقيق لاهمالهم وتقصيرهم فى العمل بالبحيرة

السبت، 14 ديسمبر 2019 03:49 م
إحالة 171 موظف وطبيب للتحقيق لاهمالهم وتقصيرهم فى العمل بالبحيرة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إحالة 171 من الاطباء واطقم التمريض والعاملين بمستشفى أبو حمص للشئون القانونية ، وذلك لتقصيرهم وتركهم العمل اثناء المواعيد الرسمية.

وشدد محافظ البحيرة ، على ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفيات والوحدات الصحية مع المتابعة اليومية لمدى الانضباط الإداري وتواجد فرق العمل من الأطباء وأطقم التمريض لتقديم الخدمة الطبية الجيدة للمرضى.
 
كما وجه القيادات التنفيذية باستمرار العمل الميداني وتحقيق الانضباط الادارى داخل المصالح والمؤسسات الحكومية  .
 
 
 
 
 

البحيرة

حملات رقابية

ابو حمص

انضباط ادارى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأهلي يلبي طلب فايلر ويركب ساعة رقمية في التتش

الأهلي يلبي طلب فايلر ويركب ساعة رقمية في التتش

المعارضة القطرية: تميم موَّل حملة إعلامية بـ 5 ملايين دولار لاستهداف قادة العرب

المعارضة القطرية: تميم موَّل حملة إعلامية بـ 5 ملايين دولار لاستهداف قادة العرب

الآثار تعثر على تمثال ملكى بهيئة أبى الهول فى تونا الجبل.. صور

الآثار تعثر على تمثال ملكى بهيئة أبى الهول فى تونا الجبل.. صور

الرئيس السيسى يتفقد جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ..صور

الرئيس السيسى يتفقد جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ..صور

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. غدًا أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والصغرى بالعاصمة 12 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. غدًا أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والصغرى بالعاصمة 12 درجة

السيسى فى جولة تفقدية بالدراجة فجر اليوم بمدينة شرم الشيخ.. صور

السيسى فى جولة تفقدية بالدراجة فجر اليوم بمدينة شرم الشيخ.. صور

زاهى حواس يضم الطفل على صبرة لمركز حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية.. صور

زاهى حواس يضم الطفل على صبرة لمركز حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية.. صور

شاهد فى دقيقة.. أرسنال ينفق 100 مليون إسترلينى سنويًا على رواتب اللاعبين

شاهد فى دقيقة.. أرسنال ينفق 100 مليون إسترلينى سنويًا على رواتب اللاعبين

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 14-12-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 14-12-2019

«ذوو الاحتياجات الخاصة» مبدعون على مسرح الحياة.. مدرسة فنية جديدة بأكاديمية الفنون أبطالها من «أصحاب الهمم» تنهى عقوداً من التهميش.. «اليوم السابع» تعايش التجربة الأولى من نوعها داخل معهد الفنون المسرحية

«ذوو الاحتياجات الخاصة» مبدعون على مسرح الحياة.. مدرسة فنية جديدة بأكاديمية الفنون أبطالها من «أصحاب الهمم» تنهى عقوداً من التهميش.. «اليوم السابع» تعايش التجربة الأولى من نوعها داخل معهد الفنون المسرحية

فيديو معلوماتى.. تعرف على الروبوت صوفيا قبل مشاركتها بمنتدى شباب العالم

فيديو معلوماتى.. تعرف على الروبوت صوفيا قبل مشاركتها بمنتدى شباب العالم

الأرصاد: غدًا أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والصغرى بالعاصمة 12 درجة

الأرصاد: غدًا أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والصغرى بالعاصمة 12 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة