ضبط 2150 علبة سجائر مجهولة المصدر ومخالفات أخرى بمدينة سيوة

كما تم ضبط مخالفات أخرى، من بينها بيع سلع بأكثر من السعر المقرر " سجائر وكروت شحن موبايل" ، ومخالفات تتعلق بالمخابز البلدية، مثل إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد ومخالفات عدم نظافة أدوات العجن المستخدم في إنتاج الخبز ومخالفات عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع.

وتم التحفظ على المضبوطات من السجائر مجهولة المصدر، وتحرير المحاضر اللازمة و إرسالها إلى قسم الشرطة للعرض على النيابة العامة.

وقال المهندس السيد أحمد أبو اليزيد وكيل وزارة التموين بمطروح، أنه يتم تنفيذ تكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بضبط أية مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها، وتكليف جميع الإدارات التموينية، بإحكام الرقابة على الأسواق و المحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين.