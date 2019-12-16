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ضبط 2150 علبة سجائر مجهولة المصدر ومخالفات أخرى بمدينة سيوة

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 11:31 م
ضبط 2150 علبة سجائر مجهولة المصدر ومخالفات أخرى بمدينة سيوة جانب من المضبوطات
مطروح - حسن مشالى

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تمكنت حملة تموينية، من مفتشي إدارة الرقابة بمديرية تموين مطروح، بالتنسيق مع قسم مباحث التموين، على أسواق مدينة سيوة، من ضبط عدد 13 مخالفة تموينية وضبط سلع مجهولة المصدر، عبارة عن 2150 علبة سجائر، بدون مستندات تدل على مصدرها.

 كما تم ضبط مخالفات أخرى، من بينها بيع سلع بأكثر من السعر المقرر " سجائر وكروت شحن موبايل" ، ومخالفات تتعلق بالمخابز البلدية، مثل إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان  وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد ومخالفات عدم نظافة أدوات العجن المستخدم في إنتاج الخبز ومخالفات عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع.

 وتم التحفظ على المضبوطات من السجائر مجهولة المصدر، وتحرير المحاضر اللازمة و إرسالها إلى قسم الشرطة للعرض على النيابة العامة.

 وقال المهندس السيد أحمد أبو اليزيد وكيل وزارة التموين بمطروح، أنه يتم تنفيذ تكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بضبط أية مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها، وتكليف جميع الإدارات التموينية، بإحكام الرقابة على الأسواق و المحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين.


محافظة مطروح

تموين مطروح

مخالفات تموينية

سيو

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