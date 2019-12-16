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الإثنين، 16 ديسمبر 2019 03:36 م
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ضبط 2 طن أسمدة مدعمة وورشة لتعبئة طفايات الحريق خلال حملة تموينية بالبحيرة

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 03:03 م
ضبط 2 طن أسمدة مدعمة وورشة لتعبئة طفايات الحريق خلال حملة تموينية بالبحيرة مبيدات زراعية مجهولة المصدر - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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وجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية، للتأكد من الإلتزام بكافة الاشتراطات التموينية والمواصفات القياسية للسلع والمعروضات.

وفى هذا السياق شنت مديرية التموين حملات مكبرة بالتنسيق مع الطب البيطرى والوحدات المحلية لمركزى بدر وأبو حمص وإدارة الرقابة ومباحث التموين بالبحيرة.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط نصف طن أسمدة كيماوية مدعمة خاصة بوزارة الزراعة ومحظور بيعها بمركز بدر و 37 عبوة مبيدات مجهولة المصدر بأحد المحلات و14 طفاية حريق مجهولة المصدر .

كما أسفرت الحملات عن ضبط ورشة لتعبئة طفايات الحريق، وتم التحفظ على عدد 20 طفاية وعبوات بودرة طفايات، وكذلك ضبط 24 شيكارة أسمدة زراعية بوزن 1850 كيلو محظور بيعها خارج الجمعيات الزراعية .

وتم تحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات والعرض على النيابة والتحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار بشأنها.

 

 

 

 


البحيرة

محافظ البحيرة

حملة تموينية بالبحيرة

ضبط طفايات حريق

مبيدات زراعية مجهولة المصدر

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