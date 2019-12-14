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خالد صلاح
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ضبط 20 مخبز بالبحيرة لانتاجهم خبز مخالف للمواصفات وتهريب الدقيق المدعم

السبت، 14 ديسمبر 2019 02:36 م
ضبط 20 مخبز بالبحيرة لانتاجهم خبز مخالف للمواصفات وتهريب الدقيق المدعم مخبز - أرشيفية
البحيرة - فريق المحافظات

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أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة ، على استمرار وتكثيف  الحملات الرقابية التى تقوم بها مديرية التموين بالتعاون مع مباحث التموين والوحدات المحلية لتشديد الرقابه علي المخابز البلدية والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

وفى هذا السياق شنت مديرية التموين بالبحيرة حملة مكبرة على المخابز بمركزى المحمودية وأبو حمص، أسفرت الحملة عن ضبط 20 مخبز لانتاجهم خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات و تهريب الدقيق المدعم  لتحقيق أرباح غير مشروعه.

  أشرف على الحملة المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وسمير البلكيمى مدير التجارة الداخلية بمديرية التموين.

 


البحيرة

حملات رقابية

المحمودية

تموين البحيرة

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