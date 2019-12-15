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ضبط مصنع بدون ترخيص لغش الأدوات الكهربية بزفتى

الأحد، 15 ديسمبر 2019 12:58 م
ضبط مصنع بدون ترخيص لغش الأدوات الكهربية بزفتى أدوات كهربائية مقلدة - أرشيفية
الغربية – مصطفى عادل

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تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، بإشراف العميد محمد عتمان مدير الإدارة، من ضبط مصنعا بدون ترخيص لغش الأدوات الكهربية من خامات غيرمطابقة للمواصفات ومجهولة المصدر، وعثر بداخله على 3 ألاف قطع وأجزاء نجف إضاءة.

كانت معلومات قد وردت للعميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين، بقيام "غريب.ع.غ" 38 سنة بإدارة مصنع بدون ترخيص لتصنيع الأدوات الكهربائية بقرية نهطاى مركز زفتى، وقيامه بتجميع كميات كبيرة من إجزاء نجف الإضاءة مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات وقيامه أيضا باثبات بلد المنشأ على العبوات "صنع فى الصين" لتحقيق أرباحا طائلة.

ووجه اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، بمداهمة المصنع، وبتقنيين الإجراءات تم ضبط 3 ألاف قطع وأجزاء نجف وإضاءة، تحرر المحضر 19539جنح مركز زفتى، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

 

 


مدير امن الغربيه

زفتى

ضبط مصنع للادوات الكهربائية بدون ترخيص

الغربية

مباحث تموين الغربية

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