ضبط متهم بحوزته 5 كيلو حشيش بالإسماعيلية

كتب محمود عبد الراضى - محمد أبو عوض

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد العناصر الإجرامية بالإسماعيلية لحيازته 5 كيلو جرام لمخدر الحشيش بقصد الإتجار، خلال 24 ساعة الماضية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من جمع معلومات بوحدة مباحث مركز شرطة الإسماعيلية عن قيام عاطل "له معلومات جنائية" بالإتجار فى المواد المخدرة، متخذاً من مركز ضشرطة الاسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه بمنزله، وبحوزته 5 كيلو جرام لمخدر الحشيش – مبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.