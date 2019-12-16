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ضبط عاطلين سرقا "توك توك" بالاكراه فى قنا

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 12:38 م
ضبط عاطلين سرقا "توك توك" بالاكراه فى قنا سرقة توك توك - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى – سليم على

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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عاطلين سرقا توك توك كرها عن قائده تحت تهديد السلاح في محافظة قنا، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط العناصر الإجرامية الخطرة مرتكبى وقائع السرقة.

تلقى مركز شرطة دشنا بمديرية أمن قنا من (سائق "توك توك" - مقيم بدائرة المركز) بأنه حال سيره بدائرة المركز، استوقفه شخصين وطلبا منه توصيلهما إلى إحدى القرى بدائرة المركز، وأثناء سيرهم بالطريق وسط الزراعات قام أحدهما بتهديده بسلاح نارى كان بحوزته، وإستوليا منه على المركبة وهربا.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بقنا أن مرتكبى الواقعة (عاطلان - مقيمان بدائرة المركز)، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبط أحدهما، وبحوزته مركبة "التوك توك" المستولى عليه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع آخر، وأرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة "فرد محلى وطلقتان من ذات العيار"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.


جرائم سرقة بالاكراه

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وزارة الداخلية

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