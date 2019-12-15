الإعدام لـ3 متهمين و10 سنوات لآخر بتهمة قتل طفل لسرقة توك توك بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، وبإجماع الآراء بإعدام المتهمين "جمال.خ.ع" 29 سنة عامل و"أحمد.ع.ح" 32 سنة عامل و"أدهم .ر.ع" 25 سنة حاصل على دبلوم تجارة، شنقا، كما عاقبت المتهم "شوكت.ر" 33 سنة بالسجن 10 سنوات، لاتهامهم بقتل الطفل المجنى عليه "إبراهيم .ع.أ" 12 سنة واستولوا على التوك توك الخاص به بدائرة مركز المراغة .

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد نجدى وعضوية المستشارين أحمد عبد التواب وروميل شحاته بأمانة سر خالد سلامة.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2014 بدائرة مركز المراغة، عندما تبلغ للأجهزة الأمنية بالعثور على جثة الطفل المجنى عليه وبها عدة طعنات متفرقة بالجسد فتم تشكيل فريق بحث وتوصلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة المتهمين، حيث قاموا بالاتفاق مع المجنى عليه توصيلهم إلى أحد الأماكن بدائرة المركز وفى الطريق قاموا بالاستيلاء على التوك توك وقتله بسكين عدة طعنات بالجسم وفروا هاربين.

وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة تم إعداد عدة أكمنة أسفرت عن ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضافوا أنهم قاموا ببيع التوك توك وشراء مواد مخدرة بثمنه وتم إحالتهم إلى محكمة الجنايات التى أصدرت قراراها المتقدم.