سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 ديسمبر 2019 02:45 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الإعدام لـ3 متهمين و10 سنوات لآخر بتهمة قتل طفل لسرقة توك توك بسوهاج

الأحد، 15 ديسمبر 2019 02:20 م
الإعدام لـ3 متهمين و10 سنوات لآخر بتهمة قتل طفل لسرقة توك توك بسوهاج هيئة المحكمة
سوهاج – عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، وبإجماع الآراء بإعدام المتهمين "جمال.خ.ع" 29 سنة عامل و"أحمد.ع.ح" 32 سنة عامل و"أدهم .ر.ع" 25 سنة حاصل على دبلوم تجارة، شنقا، كما عاقبت المتهم "شوكت.ر" 33 سنة بالسجن 10 سنوات، لاتهامهم بقتل الطفل المجنى عليه "إبراهيم .ع.أ" 12 سنة واستولوا على التوك توك الخاص به بدائرة مركز المراغة .

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد نجدى وعضوية المستشارين أحمد عبد التواب وروميل شحاته بأمانة سر خالد سلامة.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2014 بدائرة مركز المراغة، عندما تبلغ للأجهزة الأمنية بالعثور على جثة الطفل المجنى عليه وبها عدة طعنات متفرقة بالجسد فتم تشكيل فريق بحث وتوصلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة المتهمين، حيث قاموا بالاتفاق مع المجنى عليه توصيلهم إلى أحد الأماكن بدائرة المركز وفى الطريق قاموا بالاستيلاء على التوك توك وقتله بسكين عدة طعنات بالجسم وفروا هاربين.

وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة تم إعداد عدة أكمنة أسفرت عن ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضافوا أنهم قاموا ببيع التوك توك وشراء مواد مخدرة بثمنه وتم إحالتهم إلى محكمة الجنايات التى أصدرت قراراها المتقدم.


سوهاج

اعدام

المراغة

جنايات سوهاج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرئيس السيسى يشهد جلسة سبل التعاون بين دول المتوسط بمنتدى شباب العالم

الرئيس السيسى يشهد جلسة سبل التعاون بين دول المتوسط بمنتدى شباب العالم

صور.. السيسى يتفقد قاعة المؤتمرات بشرم الشيخ.. وشباب العالم يتسابق لتحيته

صور.. السيسى يتفقد قاعة المؤتمرات بشرم الشيخ.. وشباب العالم يتسابق لتحيته

"الإحصاء": تراجع عجز الميزان التجارى فى سبتمبر الماضى بنسبة 28.7%

"الإحصاء": تراجع عجز الميزان التجارى فى سبتمبر الماضى بنسبة 28.7%

Jumanji Challenge تحدى جديد من داوين جونسون يجتاح السوشيال ميديا.. تعرف عليه

Jumanji Challenge تحدى جديد من داوين جونسون يجتاح السوشيال ميديا.. تعرف عليه

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. السيسى بمنتدى شباب العالم: لابد من موقف حازم تجاه الدول الداعمة للإرهاب

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. السيسى بمنتدى شباب العالم: لابد من موقف حازم تجاه الدول الداعمة للإرهاب

بدء جلسة "الأمن والغذاء فى إفريقيا" بمنتدى شباب العالم

بدء جلسة "الأمن والغذاء فى إفريقيا" بمنتدى شباب العالم

أسرار الفراعنة تثير إعجاب العالم.. صحيفة إسبانية تبرز سر الرؤوس المدببة بتل العمارنة

أسرار الفراعنة تثير إعجاب العالم.. صحيفة إسبانية تبرز سر الرؤوس المدببة بتل العمارنة

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن انتخابات نادى القضاة

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن انتخابات نادى القضاة

«محمد حطب» من محاربة السرطان لإلهام شباب العالم على منصة المنتدى

«محمد حطب» من محاربة السرطان لإلهام شباب العالم على منصة المنتدى

السيسى بمنتدى شباب العالم: لابد من موقف حازم تجاه الدول الداعمة للإرهاب

السيسى بمنتدى شباب العالم: لابد من موقف حازم تجاه الدول الداعمة للإرهاب

استبعاد لوفرين من قائمة ليفربول فى كأس العالم للأندية

استبعاد لوفرين من قائمة ليفربول فى كأس العالم للأندية

العثور على مقبرة جماعية تضم 643 جثة بالعراق تعود إلى عام 2016

العثور على مقبرة جماعية تضم 643 جثة بالعراق تعود إلى عام 2016

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة