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ضبط تشكيل عصابى وبحوزته 4 كيلو بانجو بقصد الإتجار بكفر الشيخ

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 12:06 م
ضبط تشكيل عصابى وبحوزته 4 كيلو بانجو بقصد الإتجار بكفر الشيخ بانجو ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

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تمكنت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ، من ضبط 4 من العناصر الإجرامية وبحوزتهم 3 قطع أسلحة نارية و4 كيلو جرام من مخدر البانجو بقصد الإتجار.

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ أكدت قيام "4 من العناصر الإجرامية" بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة وحيازتهم للأسلحة النارية لاستخدامها فى نشاطهم الإجرامى، وقيامهم باتخاذ دائرة مركز شرطة بيلا مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم "بندقية آلية، و2 بندقية خرطوش، 4 كيلو جرام من مخدر البانجو، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة النارية لاستخدامها فى نشاطهم الإجرامى.

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية حائزى المواد المخدرة بقصد الإتجار

 


تشكيل عصابى

اسلحه

بانجو

مديريه امن كفر الشيخ

الامن العام

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