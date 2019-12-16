صور.. مصرى بالإمارات يطلق على مولوده اسماً مركباً "محمد بن راشد"

كتب - محمد سليمان

أطلق الكابتن شادى شرف، نجم نادى الزمالك، ومنتخب مصر السابق، على مولوده اسمًا مركبًا "محمد بن راشد"، وذلك كنوع من الوفاء والحب والتقدير للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

قال شادى شرف، إنه كان من ناشئ نادى الزمالك، ولعب فى منتخب مصر للشباب، والعديد من الأندية المصرية، ومدرب مساعد للكابتن أشرف قاسم فى نادى المحلة، ونادى الاتحاد السكندرى، ونادى الوطنى السعودى، ونادى المحرق البحرينى، وأنه حاليًا يعمل مدربًا كرة القدم بنادى شباب أهلى دبي.

وأضاف شرف، لـ"اليوم السابع" أن سبب تسمية نجله اسمًا مركبًا "محمد بن راشد" كنوعا من الوفاء، بعد وجوده فى دولة الإمارات لمدة 8 سنوات والعمل فى العديد من الأندية مثل الوصل والشباب وأهلى دبى والآن أعمل مدرب فى نادى شباب أهلى دبى، مؤكدًا أن كتاب "قصتى" للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، له آثر ومفعول السحر من كم التحديات والصعوبات التى واجهت سمو الشيخ حتى أصبحت بصماته المبدعة لبلاده نجدها فى كل مكان فى دبى اينما ذهبت، وذلك كان له إثر على مشوارى كمدرب وكإنسان، ومن قبل كتاب قصتى كان كتاب رؤيته حجر الأساس فى تغيير رؤيتنا للمستقبل ولذلك أقل شئ أقدمه لهذا الرجل العظيم والإنسانية اسم ابنى.



الطفل محمد بن راشد

