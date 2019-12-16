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الإثنين، 16 ديسمبر 2019 06:37 م
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صور.. محافظ مطروح يوجه بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بمدن المحافظة

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 06:02 م
صور.. محافظ مطروح يوجه بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بمدن المحافظة أعمال النظافة والتجميل بمدن محافظة مطروح
مطروح – حسن مشالي

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وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، في كل مدينة ووضع خطة متكاملة للارتقاء بمنظومة النظافة واستكمال أعمال التشجير والتجميل فى جميع المدن والمراكز، لظهور المحافظة بالشكل الحضارى والسياحى اللائق بها.

ويكثف مجلس مدينة مرسى مطروح، أعمال التجميل بمدخل المدينة، ومتابعة أعمال النظافة بالمناطق المختلفة، إلى جانب إزالة تجمعات مياه الأمطار عقب سقوطها.

كما قام مجلس مدينة الضبعة، برئاسة اللواء هانى يوسف، أعمال رفع كفاءة مدخل المدينة والارتقاء به حضارياً، و الانتهاء من إنشاء نافورتين، وبدء التشجير وزرع الأشجار والزهور وتنسيقها لإضفاء مظهر حضارى وجمالى للمدخل.

وشدد محافظ مطروح، على رؤساء المدن، بضرورة العمل على الارتقاء بشكل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من أعمال نظافة وإزالة أية مخلفات أو عشوائية، مع ضرورة النزول للمواطنين فى الشارع والاستماع لشكواهم وتلبية كافة مطالبهم فى أطار القانون والإمكانيات المتاحة تيسيرا عليهم.

أعمال النظافة والتجميل بمدن محافظة مطروح (1)
أعمال النظافة والتجميل بمدن محافظة مطروح 
أعمال النظافة والتجميل بمدن محافظة مطروح (2)
أعمال النظافة والتجميل بمدن محافظة مطروح
أعمال النظافة والتجميل بمدن محافظة مطروح (3)
أعمال النظافة والتجميل بمدن محافظة مطروح 
أعمال النظافة والتجميل بمدن محافظة مطروح (4)
أعمال النظافة والتجميل بمدن محافظة مطروح 
أعمال النظافة والتجميل بمدن محافظة مطروح (5)
أعمال النظافة والتجميل بمدن محافظة مطروح 
أعمال النظافة والتجميل بمدن محافظة مطروح (6)
أعمال النظافة والتجميل بمدن محافظة مطروح
أعمال النظافة والتجميل بمدن محافظة مطروح (7)
أعمال النظافة والتجميل بمدن محافظة مطروح

محافظة مطروح

الخدمات

اعمال النظافة والتجميل

مدينة الضبعة

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