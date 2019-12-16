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صور.. محافظ مطروح يعتمد خطة القوافل العلاجية للمناطق المحرومة لمدة 6 أشهر

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 03:16 م
صور.. محافظ مطروح يعتمد خطة القوافل العلاجية للمناطق المحرومة لمدة 6 أشهر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
مطروح – حسن مشالى

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اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، خطة عمل القوافل العلاجية المتنقلة، التابعة لمديرية الصحة بالمحافظة، والتي تغطي جميع المناطق الأكثر احتياجا بمراكز المحافظة الـ 8، لمدة 6 أشهر، بداية من أول يناير القادم وحتى 30 يونيه المقبل.

 

وأكد محافظ مطروح، ضرورة تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات، لإنجاح عمل القوافل والوصول للمستهدف والمرجو منها، والوصول لكافة القرى والتجمعات البعيدة، لتوفير والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لأهالي المحافظة، وتنفيذاَ لتوجيهات القيادة السياسية، بضرورة الاهتمام والتركيز على بناء الإنسان، من توفير تعليم متميز وتوفير النظم الصحية والعلاج والبيئة النظيفة للعيش حياة كريمة.

 

ووجه محافظ مطروح، بضرورة الإعلان عن خطة القوافل في وسائل الإعلام وإذاعة مطروح الإقليمية، لتعريف المواطنين بمواعيدها وأماكن تواجدها، لتحقيق الاستفادة المرجوة منها.

 

وأوضح الدكتور عبد الحميد روتان القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن القوافل العلاجية المتنقلة، تهدف لتقديم خدمات طبية متكاملة، من حيث إجراء الكشف والفحوصات وتقديم العلاج بالمجان، والوصول للمواطنين بالقرى والتجمعات بالصحراء، من أجل تقديم خدمة الطبية اللازمة.

 

 

 


محافظة مطروح

القوافل العلاجية

مديرية الصحة بمطروح

مطروح

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