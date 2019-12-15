مطروح تواصل الاحتفال بعيدها القومى وتكريم المحافظين السابقين.. اليوم

مطروح – حسن مشالي

تواصل محافظة مطروح، اليوم الأحد، الاحتفالات لليوم الثالث والأخير، بالعيد القومي للمحافظة، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح واللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح السابق و عدد من المحافظين السابقين والقيادات الأمنية، والتنفيذية، والشعبية، نواب البرلمان والعمد.

وتتضمن احتفالات اليوم الأخير بالعيد القومي، استقبال المحافظ للضيوف بمكتبه وبصالة كبار الزوار، ويعقب ذلك إيقاد الشعلة أمام مبنى ديوان المحافظة، لبدء الاحتفال الرسمي، والتحرك سيراً على الأقدام إلى خيمة الاحتفال، على كورنيش المدينة.

ويتضمن برنامج الاحتفال، عزف السلام الوطني، وكلمة لممثل عمد ومشايخ القبائل، وكلمة لممثل أعضاء البرلمان عن محافظة مطروح، وكلمة للواء خالد شعيب محافظ مطروح، وتكريم المحافظين السابقين وإهدائهم درع المحافظة.

ويعقب ذلك طابور عرض للفرق الرياضية والمدرسية والفنية والكشافة، وعرض لسيارات ومعدات المديريات والقطاعات المختلفة، و هي مزينة بأعلام مصر والزهور واللافتات، ويقام خلال فترة المساء، حفل فني بقصر ثقافة مطروح، بمشاركة فرقة الفنون الشعبية.

وكانت منطقة وادي ماجد، غربي مدينة مرسى مطروح بـ 15 كيلو متر، احتفالية شعبية بحضور المحافظ الحالي واللواء مجدي الغرابلي المحافظ السابق، تضمنت استعراض عدد من الفرسان لمهارات الفروسية والتحكم في سباق الخيول والسرعة والحركة، وسط إشادة من الحضور.

كما ألقى عدد من شعراء البادية، قصائد تدور حول معركة وادي ماجد، التي دارت بين أبناء مطروح وقوات حرس الحدود ضد قوات الاحتلال الانجليزي، عام 1915.