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صور.. محافظ البحر الأحمر: 22 محل بالعريشى يساهم فى توفير فرص عمل للشباب

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 01:26 م
صور.. محافظ البحر الأحمر: 22 محل بالعريشى يساهم فى توفير فرص عمل للشباب اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أجرى اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، اليوم الاثنين، جولة تفقدية، بمدينة سفاجا، وبدأها بمول العريشى التجارى التابع لمجلس مدينة سفاجا، تمهيداً لطرح المحلات به للشباب

وقال محافظ البحر الأحمر خلال جولته بمحلات العريشى، إن المشروع يساهم فى توفير فرص عمل للشباب بالمدينة، وسيتم دراسته وطرحه لهم، مؤكداً أن المحافظة تضع نصب أعينها الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة مدنها

وأشار حنفى إلى أن المحافظة أنشأت العديد من المجمعات الخدمية بالأماكن السكنية المختلفة بالمحافظة، بهدف توفير كافة الاحتياجات للمواطنين

و يضم مول العريشى التابع لمجلس المدينة بسفاجا 22 محلًا تجاريًا بمساحة 30 مترًا للمحل الواحد، وبتكلفة إجمالية 1.7 مليون جنيه

ومن المقرر أن يتفقد محافظ البحر الأحمر، مشروعات المساكن البديلة للعشوائيات بسفاجا وبعض المشروعات الخدمية بالمدينة ويلتقى بالأهالي

ورافق المحافظ خلال الزيارة، اللواء عبد الفتاح تمام، السكرتير العام، وتامر سمير السكرتير العام المساعد، وهدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا وبعض القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة والمدينة .

 

محافظ البحر الأحمر (2)
محافظ البحر الأحمر 

 

محافظ البحر الأحمر (3)
محافظ البحر الأحمر 

 

محافظ البحر الأحمر (1)
محافظ البحر الأحمر

 


البحر الاحمر

محافظ البحر الأحمر

سفاجا

محلان العريشى بسفاجا

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