صور.. محافظ البحر الأحمر يكلف بسرعة الانتهاء من مشروع بديل العشوائيات بسفاجا

البحر الأحمر - عماد عرفة

استكمل اللواء عمرو حنفى،محافظ البحر الأحمر،جولته التفقدية بمدينة سفاجا،اليوم الاثنين،بتفقد مساكن الروضة "بديل العشوائيات" لمتابعة الموقف التنفيذى للأعمال بالمشروع.

وأكد المحافظ خلال جولته التفقدية،على الانتهاء من توصيل المرافق بتلك الوحدات،وأنه جارى تحديد موعد لتسليمها للمواطنين الذين وردت أسماؤهم بكشوف المستحقين.

كما استمع محافظ البحر الأحمر،إلى عرض لبعض الرسومات الهندسية عن المشروع وعن منطقة المحال التجارية والأعمال التى تمت بالمشروع.

وشدد المحافظ على ضرورة تحديد توقيت تسليم تلك المساكن لأهالى مدينة سفاجا، الذين تم عمل حصر لهم من قِبل مجلس المدينة، واستكمال حصر الأهالى المستحقين .

يُذكر أن مشروع بديل العشوائيات بمدينة سفاجا يشمل إقامة 174 بلوك بمنطقة الروضة،ويضم ثلاث عمارات بعدد 60 شقة بمنطقة الأشغال العسكرية بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليون و200 ألف جنيه.

كما تفقد محافظ البحر الأحمر،سوق الخضار بمنطقة كيلو 3،وأكد على ضرورة النظافة المستمرة للسوق وعدم ترك أية مخلفات ناتجة من نقل الخضار والفاكهة، وقد استمع إلى مطالب البائعين مؤكدا على عدم استخدام الأكياس البلاستيك نهائيا.

وأضاف أن الاهتمام بالسوق يحافظ على الشكل العام للمدينة باعتبارها مدينة سياحية تعتمد على المظهر الجمالى فى الترويج للسياحة.

وتضمنت جولة اللواء عمرو حنفي،محافظ البحر الأحمر،بسفاجا اليوم تفقد مدرسة سفاجا الثانوية العسكرية للاطلاع على برلمان الطلائع وتفقد سير العمل فيه وخطة تدريب الطلاب داخل المدرسة عليه.

دار حوار بين اللواء عمرو حنفى وطلاب برلمان الطلائع حول رفع كفاءة المدرسة وكيفية تعامل الدولة مع المدرسة بناءا على خطة يتم وضعها مسبقا.

شهد المحافظ عرض عسكرى لطلاب المدرسة يوضح برنامج الخدمة العسكرية وكيفية تأهيل الطلاب فى المدرسة على الاصطفاف.

رافق المحافظ خلال الزيارة،اللواء عبد الفتاح تمام، السكرتير العام، السكرتير العام المساعد، و هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا وبعض القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة والمدينة.

محافظ البحر الأحمر يتفقد مدرسة سفاجا الثانوية العسكرية

عرض الطلاب بمدرسة سفاجا الثانوية العسكرية

محافظ البحر الأحمر يتفقد مدرسة سفاجا الثانوية العسكرية

جولة محافظ البحر الأحمر بسوق الخضار

جولة محافظ البحر الأحمر بسوق الخضار

جولة محافظ البحر الأحمر بسوق الخضار



محافظ البحر الأحمر يتفقد مساكن الروضة بمدينة سفاجا



محافظ البحر الأحمر يتفقد مساكن الروضة بمدينة سفاجا



محافظ البحر الأحمر يتفقد مساكن الروضة بمدينة سفاجا