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محافظ أسيوط يفتتح معرض "خير مصر" لمنتجات بلدنا لدعم ريادة الأعمال

الأحد، 15 ديسمبر 2019 06:52 م
محافظ أسيوط يفتتح معرض "خير مصر" لمنتجات بلدنا لدعم ريادة الأعمال محافظ أسيوط يفتتح معرض خير مصر للمنتجات
أسيوط - هيثم البدري - ضحا صالح

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افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، معرض "خير مصر" لمنتجات بلدنا والخاص بالشباب والذي تنظمه رئاسة مركز أسيوط بمجمع المصالح بالتعاون مع ادرة تشغيل الشباب بالمحافظة ومبادرة "مشروعك"، وذلك لدعم ريادة الأعمال وتنمية مشروعات الشباب الصغيرة والمتناهية الصغر.

جاء ذلك بحضور المهندس نبيل الطيبي ، سكرتير عام مساعد المحافظة ، ومحمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط ، ومحمد اسماعيل وكيل وزارة التموين بالمحافظة ، وفاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، وحازم علي وكيل وزارة القوى العاملة بأسيوط ، واللواء هشام الطويل رئيس مركز ومدينة أسيوط ، ومحمد بشير رئيس حي غرب أسيوط ، وأيمن محروس رئيس حي شرق أسيوط ، وعلي عبدالله مدير إدارة تشغيل الشباب ومشروعك بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأشاد المحافظ، بمنتجات المعرض خاصة المنتجات اليدوية مؤكداً على أهمية تنظيم مثل تلك المعارض لتشجيع الشباب والعاملين في هذا القطاع على الإستمرار ومحاربة اندثار هذه الحرف لافتاً إلى ضرورة تكاتف الجهود المبذولة من الجهات المعنية للمشاركة والمساهمة في تسويق هذه المنتجات وتعريف المواطن بها ليستفيد المستهلك وصاحب المشروع معاً ولدعم ريادة الأعمال وتنمية مشروعات الشباب بالمحافظة مشيراً إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالشباب وتوفير الدعم اللازم للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتشجيعهم على تنفيذ هذه المشروعات بعدة طرق منها مبادرة "مشروعك".

وأضاف هشام الطويل، أنه تم تنفيذ 411 مشروع بـ 43مليون و754 ألف جنيه كقروض ميسرة لاهالي ومواطني مركز أسيوط ضمن برنامج "مشروعك" موضحاً أن الهدف من تنظيم المعرض تشجيع الشباب للإستفادة من برنامج "مشروعك" ومساعدتهم في تسويق المنتج تحت مسمى "خير مصر" وذلك بالتنسيق مع جمعية تنمية الفنون والثقافة وتنمية المجتمع وجهاز تشغيل الشباب بالمحافظة وبالمركز.

محافظ أسيوط يفتتح معرض خير مصر للمنتجات (1)
محافظ أسيوط يفتتح معرض خير مصر للمنتجات 
محافظ أسيوط يفتتح معرض خير مصر للمنتجات (2)
محافظ أسيوط يفتتح معرض خير مصر للمنتجات
محافظ أسيوط يفتتح معرض خير مصر للمنتجات (3)
محافظ أسيوط يفتتح معرض خير مصر للمنتجات 
محافظ أسيوط يفتتح معرض خير مصر للمنتجات (4)
محافظ أسيوط يفتتح معرض خير مصر للمنتجات 

محافظ أسيوط

معرض خير مصر للمنتجات

ريادة الأعمال

تنمية مشروعات الشباب

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