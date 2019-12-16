سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 ديسمبر 2019 12:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ أسيوط يحيل جميع العاملين بمدرسة بصره الإعدادية للتحقيق لسوء النظافة

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 11:36 ص
صور.. محافظ أسيوط يحيل جميع العاملين بمدرسة بصره الإعدادية للتحقيق لسوء النظافة جولة محافظ أسيوط
أسيوط - ضحا صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط جميع العاملين بمدرسة بصره الإعدادية المشتركة للشئون القانونية بالمحافظة تمهيدًا لإحالتهم للنيابة الإدارية للتحقيق معهم فى المخلفات التى تم رصدها خلال جولته المفاجئة للمدرسة.

ورصد عدم انتظام العاملين وغياب 24 من العاملين بالمدرسة وعدم نظافة المدرسة والفصول ودورات المياه وتهالكها وخلو الفصول من الطلاب خلال اليوم الدراسى وفتح أبواب المدرسة أمام المواطنين والأطفال دون ضوابط.

وشدد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية على المخالفين تفعيلًا لمبدأ الثواب والعقاب وتفعيل المتابعة الميدانية والتفنيش على كافة المؤسسات التعليمية لتحقيق الانضباط والاطمئنان على سير العملية التعليمية وتوفير مناخ مناسب للطلاب لتحقيق مستوى أعلى فى التحصيل الدراسي.

كان محافظ أسيوط قد فاجأ العاملين بمدرسة بصره الإعدادية المشتركة – خلال جولته التفقدية لقرى مركز الفتح وتفقد أقسام المدرسة وبعض الفصول ودورات المياه وتابع دفتر الحضور والإنصراف وقرر إحالة جميع المخالفات والإهمال بالمدرسة إلى الشئون القانونية ومحاسبة جميع المقصرين تمهيدًا لإحالتها للنيابة الإدارية لتوقيع أقصى عقوبة عليهم معلنًا استمرار الجولات الميدانية المفاجئة على مختلف القطاعات الحكومية وخاصة المدارس والمستفيات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

 

تفقد مدرسة بصره الاعدادية (1)

تفقد مدرسة بصره الاعدادية 

 

تفقد مدرسة بصره الاعدادية (2)
تفقد مدرسة بصره الاعدادية 

 

تفقد مدرسة بصره الاعدادية (3)
تفقد مدرسة بصره الاعدادية 

 

تفقد مدرسة بصره الاعدادية (4)
تفقد مدرسة بصره الاعدادية

 

تفقد مدرسة بصره الاعدادية (5)
تفقد مدرسة بصره الاعدادية 

 


محافظه اسيوط

اسيوط

محطه مياه الشرب

تعليم اسيوط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سرقة مجوهرات بقيمة 64 مليون دولار من منزل ابنة مسئول سابق فى فورمولا 1

سرقة مجوهرات بقيمة 64 مليون دولار من منزل ابنة مسئول سابق فى فورمولا 1

شاهد فى دقيقة.. حافظ للقرآن وأب لـ5 أبناء.. 7معلومات عن رئيس الجزائر الجديد

شاهد فى دقيقة.. حافظ للقرآن وأب لـ5 أبناء.. 7معلومات عن رئيس الجزائر الجديد

السيسى: الحكومة تنتقل للعاصمة الإدارية الجديدة لتقليل أخطاء العامل البشرى

السيسى: الحكومة تنتقل للعاصمة الإدارية الجديدة لتقليل أخطاء العامل البشرى

أصغر مطور تطبيقات بالعالم: الذكاء الاصطناعى يعمل لمساعدة البشر وسيعتنى بأولادى

أصغر مطور تطبيقات بالعالم: الذكاء الاصطناعى يعمل لمساعدة البشر وسيعتنى بأولادى

أغرب شجرة كريسماس.. مطار فى ليتوانيا يزين "شجرة عيد الميلاد" من المصادرات

أغرب شجرة كريسماس.. مطار فى ليتوانيا يزين "شجرة عيد الميلاد" من المصادرات

السيسى: منتدى شباب العالم فرصة مناسبة لعرض موضوعات جامعة للبشرية

السيسى: منتدى شباب العالم فرصة مناسبة لعرض موضوعات جامعة للبشرية

الروبوت صوفيا تكشف عن مجالات عملها: الزراعة والتعليم والطاقة الأبرز

الروبوت صوفيا تكشف عن مجالات عملها: الزراعة والتعليم والطاقة الأبرز

روبوت صوفيا: أعمل كسفير آلى بشرى وسعيدة بتواجدى بمنتدى شباب العالم

روبوت صوفيا: أعمل كسفير آلى بشرى وسعيدة بتواجدى بمنتدى شباب العالم

10 معلومات عن الروبوت صوفيا بعد مشاركتها بمنتدى شباب العالم

10 معلومات عن الروبوت صوفيا بعد مشاركتها بمنتدى شباب العالم

الرئيس السيسى يشهد جلسة الذكاء الاصطناعى ضمن فعاليات منتدى شباب العالم

الرئيس السيسى يشهد جلسة الذكاء الاصطناعى ضمن فعاليات منتدى شباب العالم

الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد جلسات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم

الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد جلسات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم

صور.. إنشاء مرسى ومسرح ومطاعم بممشى أهل مصر بكورنيش النيل

صور.. إنشاء مرسى ومسرح ومطاعم بممشى أهل مصر بكورنيش النيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة