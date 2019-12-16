صور.. محافظ أسيوط يحيل جميع العاملين بمدرسة بصره الإعدادية للتحقيق لسوء النظافة

أسيوط - ضحا صالح

أحال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط جميع العاملين بمدرسة بصره الإعدادية المشتركة للشئون القانونية بالمحافظة تمهيدًا لإحالتهم للنيابة الإدارية للتحقيق معهم فى المخلفات التى تم رصدها خلال جولته المفاجئة للمدرسة.

ورصد عدم انتظام العاملين وغياب 24 من العاملين بالمدرسة وعدم نظافة المدرسة والفصول ودورات المياه وتهالكها وخلو الفصول من الطلاب خلال اليوم الدراسى وفتح أبواب المدرسة أمام المواطنين والأطفال دون ضوابط.

وشدد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية على المخالفين تفعيلًا لمبدأ الثواب والعقاب وتفعيل المتابعة الميدانية والتفنيش على كافة المؤسسات التعليمية لتحقيق الانضباط والاطمئنان على سير العملية التعليمية وتوفير مناخ مناسب للطلاب لتحقيق مستوى أعلى فى التحصيل الدراسي.

كان محافظ أسيوط قد فاجأ العاملين بمدرسة بصره الإعدادية المشتركة – خلال جولته التفقدية لقرى مركز الفتح وتفقد أقسام المدرسة وبعض الفصول ودورات المياه وتابع دفتر الحضور والإنصراف وقرر إحالة جميع المخالفات والإهمال بالمدرسة إلى الشئون القانونية ومحاسبة جميع المقصرين تمهيدًا لإحالتها للنيابة الإدارية لتوقيع أقصى عقوبة عليهم معلنًا استمرار الجولات الميدانية المفاجئة على مختلف القطاعات الحكومية وخاصة المدارس والمستفيات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

تفقد مدرسة بصره الاعدادية



تفقد مدرسة بصره الاعدادية



تفقد مدرسة بصره الاعدادية



تفقد مدرسة بصره الاعدادية