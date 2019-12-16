صور .. قوافل طبية للكشف المجانى على أهالى قرية مرسى حميره بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، عن تنظيم قافلة طبية بقرية مرسى حميرة، جنوب البحر الأحمر، ضمن القوافل العلاجية التى تقوم بها المديرية بمدن وقرى المحافظة.

وأعلن الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه بإشراف الدكتورة وفاء الصادق رئيس القوافل العلاجيه بوزارة الصحة، وبمشاركة فريق إشراف القوافل العلاجية بالبحر الأحمر برئاسة الدكتورة نصرة سعد منسق القوافل، وفريق العمل بالقوافل العلاجية بالمديرية، أقيمت قافلة طبية علاجيه بالوحدة الصحية بمرسى حميرة، وتم الكشف على 93 حالة بجميع التخصصات.

وضمت القافلة تخصصات الباطنة والأطفال وجراحة ورمد وأسنان وأشعة ومعمل ونسا وجلدية وقلب، حيث تم إجراء الفحوصات المعملية لـ 8 حالات وإحالة حالتين إلى مستشفى الشلاتين المركزى لإجراء واستكمال الفحوصات، وتم استخراج عدد قرار علاج على نفقة الدولة.

كما تم إجراء جميع الكشوفات وصرف العلاج لجميع الحالات مجانا، ذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالى محافظة البحر الأحمر.



الكشف على المواطنين بالقافلة الطبية بقرية مرسى حميرة



الكشف على المواطنين بالقافلة الطبية بقرية مرسى حميرة



الكشف على المواطنين بالقافلة الطبية بقرية مرسى حميرة