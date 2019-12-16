أخبار × 24 ساعة.. وزارة الصحة تطلق 64 قافلة طبية مجانية بالمحافظات

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
- بدء امتحان المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الثانوية المعدلة أول يناير المقبل
- الزراعة : نخطط لزراعة 100 مليون شجرة زيتون خلال عامين
- الصحة: إطلاق 64 قافلة طبية مجانية بالمحافظات حتى نهاية الشهر الجارى
- الطفولة والأمومة: تأهيل الأم صاحبة فيديو تعذيب الطفل لتقويم سلوكها
- وزير القوى العاملة: المشروعات القومية خفضت معدل البطالة لـ7.8%
- وزير النقل يبحث معدلات تجديد وصيانة خطوط السكك الحديدية
- وزير الرى: إعلان الطوارئ فى كافة محطات رفع المياه استعدادا للأمطار والسيول
- التعليم العالى: 34 جامعة ومعهد ومركز بحثى الأبرز فى حصاد عمل الوزارة خلال 2019
- الأوقاف تفتح الباب للأفارقة الدارسين بمصر للاشتراك بمسابقة القرآن الكريم
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة