سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 ديسمبر 2019 12:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أخبار × 24 ساعة.. وزارة الصحة تطلق 64 قافلة طبية مجانية بالمحافظات

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. وزارة الصحة تطلق 64 قافلة طبية مجانية بالمحافظات قوافل طبيه
كتب إعداد مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أخبار × 24 ساعة التعليم

امتحان المواد غير المضافة

الثانوية العامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بنزيما ينقذ ريال مدريد من الخسارة أمام فالنسيا بهدف اللحظات الأخيرة.. فيديو

بنزيما ينقذ ريال مدريد من الخسارة أمام فالنسيا بهدف اللحظات الأخيرة.. فيديو

جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الاحد 15/ 12/ 2019

جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الاحد 15/ 12/ 2019

موجز المحافظات.. عاطل يقتل ابنة زوجته ذات الـ 6 أشهر

موجز المحافظات.. عاطل يقتل ابنة زوجته ذات الـ 6 أشهر

كيف يتعامل الأراجوز معتز مطر والبلياتشو محمد ناصر مع تودد أردوغان لإسرائيل.. كاريكاتير

كيف يتعامل الأراجوز معتز مطر والبلياتشو محمد ناصر مع تودد أردوغان لإسرائيل.. كاريكاتير

فيديو.. شابان يعتديان على عامل نظافة مسن بطنطا.. ورئيس الحى: مضطرب ولا يتبعنا

فيديو.. شابان يعتديان على عامل نظافة مسن بطنطا.. ورئيس الحى: مضطرب ولا يتبعنا

المرصد الليبية: سماع دوي انفجارات قرب الكلية الجوية بمصراتة

المرصد الليبية: سماع دوي انفجارات قرب الكلية الجوية بمصراتة

ارتباك وانشقاقات تضرب حزب أردوغان .. استقالة 57 ألف عضو من حزب العدالة والتنمية التركى ..ومؤسسون للحزب الحاكم يعترفون : الشللية تسود .. و ضربة موجعة للديكتاتور التركي بإعلان داود أوغلو عن تأسيس حزبه الجديد

ارتباك وانشقاقات تضرب حزب أردوغان .. استقالة 57 ألف عضو من حزب العدالة والتنمية التركى ..ومؤسسون للحزب الحاكم يعترفون : الشللية تسود .. و ضربة موجعة للديكتاتور التركي بإعلان داود أوغلو عن تأسيس حزبه الجديد

بالأسماء.. المرشحون فى الانتخابات الكلية لنادى القضاة

بالأسماء.. المرشحون فى الانتخابات الكلية لنادى القضاة

المفوض الرئاسى القبرصى: مصر مهمة جدا لنا على المستوى التاريخى والاستراتيجى

المفوض الرئاسى القبرصى: مصر مهمة جدا لنا على المستوى التاريخى والاستراتيجى

مرصد الإسلاموفوبيا يدين الاعتداء على طالبة مسلمة فى بريطانيا بسبب الحجاب

مرصد الإسلاموفوبيا يدين الاعتداء على طالبة مسلمة فى بريطانيا بسبب الحجاب

فيديو.. لقاءات مكثفة للرئيس مع وفود دولية على هامش منتدى شباب العالم

فيديو.. لقاءات مكثفة للرئيس مع وفود دولية على هامش منتدى شباب العالم

أحمد موسى: منتدى الشباب القادم سيكون فى العاصمة الادارية الجديدة

أحمد موسى: منتدى الشباب القادم سيكون فى العاصمة الادارية الجديدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة