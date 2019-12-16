أخبار × 24 ساعة.. وزارة الصحة تطلق 64 قافلة طبية مجانية بالمحافظات

كتب إعداد مدحت وهبة

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

- بدء امتحان المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الثانوية المعدلة أول يناير المقبل

- الزراعة : نخطط لزراعة 100 مليون شجرة زيتون خلال عامين

- الصحة: إطلاق 64 قافلة طبية مجانية بالمحافظات حتى نهاية الشهر الجارى

- الطفولة والأمومة: تأهيل الأم صاحبة فيديو تعذيب الطفل لتقويم سلوكها

- وزير القوى العاملة: المشروعات القومية خفضت معدل البطالة لـ7.8%

- وزير النقل يبحث معدلات تجديد وصيانة خطوط السكك الحديدية

- وزير الرى: إعلان الطوارئ فى كافة محطات رفع المياه استعدادا للأمطار والسيول

- التعليم العالى: 34 جامعة ومعهد ومركز بحثى الأبرز فى حصاد عمل الوزارة خلال 2019

- الأوقاف تفتح الباب للأفارقة الدارسين بمصر للاشتراك بمسابقة القرآن الكريم