صور.. غلق 6 محلات مخالفة وحملات مكبرة لإزالة الاشغالات شرق ووسط الإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

شن حى شرق الإسكندرية ، حملة مكبرة وقام بتنفيذ 6 قرارات غلق المحال التجارية المخالفة بدائرة قسم رمل أول، وذلك تنفيذا لتعليمات المهندسة سحر شعبان رئيس حى شرق، بتنفيذ كافة قرارات الغلق وتشميع كافة المحلات المخالفة والغير مرخصة بنطاق الحى.

وأشار بيان صادر من حى شرق الاسكندرية إلى أن لجنة الغلق تمكنت من تشميع وغلق 6 محلات مخالفة وهى: جراج الوطنية الكائن شارع شعراوى منطقة لوران ، محل بيع طيور الكائن 22 ش رياض من طريق الحرية ، محل بيع طيور الكائن 1ش كنيسة الاروام ، دراى كلين الكائن 2 ش ذو الفقار منطقة جناكليس ، محل بيع ملابس الكائن 12ش شعراوى منطقة لوران، دراى كلين الكائن 14 ش عبد الحميد الديب منطقة ثروت ، وجاءت الحملة بحضور لجنة الغلق و بمصاحبة قوة أمنية من قسم شرطة رمل أول.

كما شن حي شرق حملة صباحية لضبط الشارع، وإزالة الإشغالات والمخالفات بشوارع حى شرق، حيث استهدفت الحملة طريق الجيش من شارع الدلتا حتى شارع الإقبال بالاتجاهين.

حيث تم إزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات التي تتعدى على حرم الطريق العام وأيضًا ازالة عربات الباعة الجائلين التي تُعيق حركة المارة والسيارات، وتم التحفظ على جميع المخالفات وايداعهم بمخازن الحى.

من جهة أخرى شن حى وسط ، حملة إزالة مكبرة وفقا لتوجيهات العميد فادي وديع رئيس حي وسط ، لضبط الشارع ،والتصدي لظاهرة الإشغالات والتعديات، حيث قامت اليوم ادارة اشغال الطريق بحى وسط بدفع بشن حملة مكبرة، توجهت إلى منطقتي محرم بك وباب شرق.

وتوجهت الحملة الاولى الى شوارع: محرم بك ،الاسكندراني ، الحديني ،والمحكمة من منطقة محرم بك ، وتوجهت الحملة الثانية إلى شوارع: طريق الجيش ،بور سعيد، عمر لطفي، ولطفي السيد، من منطقة باب شرق ، وتم خلال الحملتين رفع وإزالة جميع التعديات والإشغالات والتحفظ عليها.



ازالة الاشغالات



تنفيذ قرارات الغلق