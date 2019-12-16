صور.. سفير بنما بالقاهرة يتفقد المنظومة التكنولوجية ومتحف النصر الحديث ببورسعيد

بورسعيد – السيد فلاح

قام إليخاندرو ميندوزا سفير دولة بنما بالقاهرة، يرافقه اللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام محافظة بورسعيد، بتفقد عدد من إدارات ديوان عام محافظة بورسعيد، واستمع لشرح موجز عن عمل كل إدارة، وأشاد بالتطور الكبير فى منظومة العمل الإدارى داخل المحافظة، والذى يدار بفكر علمى وتكنولوجى حديث.

كما قام سفير بنما بزيارة متحف النصر الحديث بحديقة المسلة، وحرص على تفقد أقسام المتحف واستمع لشرح تفصيلى عن المعالم التاريخية والأثرية داخل متحف النصر، والتى تعبر عن فترات تاريخية هامة فى تاريخ بورسعيد بصفة خاصة، ومصر بصفة عامة.

وأشاد إليخاندرو ميندوزا بمتحف النصر الحديث والذى يكشف عن عراقة التاريخ المصرى، مؤكدًا عن سعادته بما شاهده من أوجه مختلفة للحضارة والتاريخ والتقدم على أرض محافظة بورسعيد، وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتى فى إطار عمق العلاقات بين دولتى مصر وبنما، والتى تتجسد فى مختلف المجالات، معبرًا عن تطلعاته نحو مزيد من العلاقات بين البلدين.

وكان اللواء عادل الغضبان، قد استقبل السفير إليخاندرو ميندوزا صباح اليوم بديوان عام محافظة بورسعيد، فى إطار دعم العلاقات وروابط الصلة بين البلدين.



سفير بنما بالقاهرة يتفقد ديوانعام محافظة بورسعيد ومتحف النصر الحديث



سفير بنما بالقاهرة يتفقد ديوانعام محافظة بورسعيد ومتحف النصر الحديث



سفير بنما بالقاهرة يتفقد ديوانعام محافظة بورسعيد ومتحف النصر الحديث



سفير بنما بالقاهرة يتفقد ديوانعام محافظة بورسعيد ومتحف النصر الحديث



سفير بنما بالقاهرة يتفقد ديوانعام محافظة بورسعيد ومتحف النصر الحديث



سفير بنما بالقاهرة يتفقد ديوانعام محافظة بورسعيد ومتحف النصر الحديث



سفير بنما بالقاهرة يتفقد ديوانعام محافظة بورسعيد ومتحف النصر الحديث



سفير بنما بالقاهرة يتفقد ديوانعام محافظة بورسعيد ومتحف النصر الحديث