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صور .. تحرير 68 محضر إشغال طريق ورفع 345 حالة من شوارع بلبيس بالشرقية

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 11:26 ص
صور .. تحرير 68 محضر إشغال طريق ورفع 345 حالة من شوارع بلبيس بالشرقية حملة إزالة الإشغالات بمدينة بلبيس
الشرقية - فتحية الديب

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شن قسم المرافق بمجلس مركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، بإشراف اللواء سامى علام، رئيس مجلس مدينة بلبيس، حملة مكبرة لإزالة التعديات بالشوارع العامة بالمدينة، وشارك فى الحملة قسم شرطة المرافق بإشراف العميد عصام هلال، مأمور مركز شرطة بلبيس، واللواء أحمد ذكي، نائب مدير أمن الشرقية لقطاع الجنوب،وتقوم الحملة برفع الإشغالات من الشوارع وحى المنشية، لتسير الحركة أمام المارة وقائدى السيارات.

وقامت الحملة بتحرير 68 محضر إشغال طريق، و345 رفع حالة رفع إشغال طريق و وإزالة عدد من التندات و2 كشك مخالف.

وفى سياق متصل قام رئيس مجلس مدينة بلبيس، بإصدار تعليماته إلى حملة النظافة بالمدينة للقيام بجمع كافة تجمعات القمامة من المدينة حرصا على المنظر الجمالى للمدينة.

 

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إزالة الاشغالات بمدينة بلبيس
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إزالة الاشغالات بمدينة بلبيس
 
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إزالة الاشغالات بمدينة بلبيس
 
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إزالة الاشغالات بمدينة بلبيس
 

 

 

 


الشرقية

مجلس مدينة بلبيس

حملة نظافة

شرطة المرافق

ازالة اشغالات

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