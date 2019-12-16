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صور.. الداخلية تحتفل باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 12:09 م
صور.. الداخلية تحتفل باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة جانب من الاحتفال
كتب محمود عبد الراضى – سليم على

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نظمت مديريتى أمن "الإسماعيلية، البحرالأحمر" بوزارة الداخلية، إحتفاليتين لعدد من الأطفال والطلبة والطالبات "من ذوى الإعاقة" بمقر أندية الشرطة بنظاق المحافظتين، وتضمن الاحتفال عروضاً وفقرات فنية مختلفة، وتم توزيع بعض الهدايا التذكارية عليهم لإدخال البهجة والسرور فى نفوسهم، وقد أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارة.

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يأتى ذلك إستمراراً لتنفيذ مبادرات ( كلنا واحد – حياة كريمة ) تحت رعاية السيد/رئيس الجمهورية،  فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل دورها المجتمعى والإنسانى، وتوطيد جسور الثقة والتعاون مع المواطنين والتواصل مع كافة طوائف الشعب المصرى، وبمناسبة الإحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة.

 

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مديرية أمن الإسماعيلية

مديرية أمن البحرالأحمر

وزارة الداخلية

اليوم العالمى لذوى الاعاقة

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