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انخفاض ضخم فى الأسعار بشوادر كلنا واحد قبل رأس السنة

الأحد، 15 ديسمبر 2019 01:01 م
انخفاض ضخم فى الأسعار بشوادر كلنا واحد قبل رأس السنة كلنا واحد - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت شوادر ومنافذ مبادرة "

كلنا واحد

" بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية توفير السلع الأساسية وطرحها بـعدد كبير من فروع كبرى السلاسل التجارية والشوادر على مستوى الجمهورية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة باتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة.
 
وتشهد المبادرة إقبالاً جماهيرياً مكثفاً وسط إشادة من المواطنين، بتوجيهات رئيس الجمهورية، وحرصه على تقديم كافة أوجه الدعم للمصريين خاصةً من محدودى الدخل وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية للمساهمة فى خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق، كما أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابى للسلاسل التجارية مع تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق.
 
وحرصت وزارة الداخلية على المشاركة الجادة والفاعلة لمنافذ "أمان" التابعة للوزارة فى المرحلة الجديدة من المبادرة وذلك من خلال منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية وطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

كلنا واحد

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الغلاء

السيسي

انخفاض الاسعار

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