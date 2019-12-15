إزالة 30 حالة إشغال طريق بحى الجمرك فى الإسكندرية خلال حملة مسائية

الإسكندرية - جاكلين منير

كثفت أحياء الإسكندرية حملات إزالة الإشغالات لإعادة الانضباط بالشارع، حيث شن حى المنتزه أول حملة مسائية مكبرة لإزالة إشغالات الطريق، بناءا على تعليمات حمدى عبد العليم شامة، رئيس حى المنتزه أول، بالاهتمام بالبلاغات الواردة والعمل على إزالة حالات إشغال الطريق.

وأشار بيان صادر اليوم من حى المنتزه أول إلى أنه تم شن حملة بمتابعة مدير إدارة إشغال الطريق والاعلانات، استجابة لشكاوى المواطنين بشأن وجود إشغال طريق بشارع أبو العرب بميامى، والشوارع المحيطة به، وتم رفع الإشغالات.

فيما قاد حمدى عبد العليم شامة، رئيس حى المنتزه أول، حملة لإزالة الإشغالات، ومواجهة ظاهرة التعدى على الطريق العام، حيث رافق جميع الإدارات المعنية، وتوجهت الحملة لإزالة الإشغالات بكلا من شارع إسكندر إبراهيم، أسفل كوبرى 45 بشارع جمال عبد الناصر بميامى. كما قامت إدارة إشغال الطريق بإزالة الإشغالات ومطاردة الباعة الجائلين بكلا من ميدان فيكتوريا، وميدان الفسحة بسيدى بشر، وميدان توريل بالرأس السوداء.

و فى إطار متابعة الحملات الانضباطية اليومية بنطاق حى الجمرك برئاسة نجوى أمين رئيس الحى، تم شن حملة مكبرة لضبط الشارع، وإزالة الإشغالات والمخالفات بشوارع حى الجمرك. وشارك فى الحملة نائب مدير الأمن ووكيل إدارة المرافق ومعاون مباحث المرافق، ومفتش مباحث قسم الجمرك، ورئيس وحدة المرافق بالحى، وضباط إدارة المرافق بالحى وقوة أمنية، بالتنسيق مع إدارة إشغال الطريق، وإدارة المتابعة الميدانية بالحى، حيث استهدفت الحملة قلعة قايتباى. و تم خلال الحملة رفع جميع الإشغالات والتعديات على الكورنيش، والتحفظ عليها، حيث تم ضبط 30 حالة إشغال متنوع استجابة لشكاوى المواطنين، وجارى متابعة الكورنيش.



ازالة الاشغالات