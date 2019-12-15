سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 ديسمبر 2019 09:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة 30 حالة إشغال طريق بحى الجمرك فى الإسكندرية خلال حملة مسائية

الأحد، 15 ديسمبر 2019 08:12 م
إزالة 30 حالة إشغال طريق بحى الجمرك فى الإسكندرية خلال حملة مسائية جانب من الحملة
الإسكندرية - جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كثفت أحياء الإسكندرية حملات إزالة الإشغالات لإعادة الانضباط بالشارع، حيث شن حى المنتزه أول حملة مسائية مكبرة لإزالة إشغالات الطريق، بناءا على تعليمات حمدى عبد العليم شامة، رئيس حى المنتزه أول، بالاهتمام بالبلاغات الواردة والعمل على إزالة حالات إشغال الطريق.

 

وأشار بيان صادر اليوم من حى المنتزه أول إلى أنه تم شن حملة بمتابعة مدير إدارة إشغال الطريق والاعلانات، استجابة لشكاوى المواطنين بشأن وجود إشغال طريق بشارع أبو العرب بميامى، والشوارع المحيطة به، وتم رفع الإشغالات.

 

فيما قاد حمدى عبد العليم شامة، رئيس حى المنتزه أول، حملة لإزالة الإشغالات، ومواجهة ظاهرة التعدى على الطريق العام، حيث رافق جميع الإدارات المعنية، وتوجهت الحملة لإزالة الإشغالات بكلا من شارع إسكندر إبراهيم، أسفل كوبرى 45 بشارع جمال عبد الناصر بميامى. كما قامت إدارة إشغال الطريق بإزالة الإشغالات ومطاردة الباعة الجائلين بكلا من ميدان فيكتوريا، وميدان الفسحة بسيدى بشر، وميدان توريل بالرأس السوداء.

 

و فى إطار متابعة الحملات الانضباطية اليومية بنطاق حى الجمرك برئاسة نجوى أمين رئيس الحى، تم شن حملة مكبرة  لضبط الشارع، وإزالة الإشغالات والمخالفات بشوارع حى الجمرك. وشارك فى الحملة نائب مدير الأمن ووكيل إدارة المرافق ومعاون مباحث المرافق، ومفتش مباحث قسم الجمرك، ورئيس وحدة المرافق بالحى، وضباط إدارة المرافق بالحى وقوة أمنية، بالتنسيق مع إدارة إشغال الطريق، وإدارة المتابعة الميدانية بالحى، حيث استهدفت الحملة قلعة قايتباى. و تم خلال الحملة رفع جميع الإشغالات والتعديات على الكورنيش، والتحفظ عليها، حيث تم ضبط 30 حالة إشغال متنوع استجابة لشكاوى المواطنين، وجارى متابعة الكورنيش.

ازالة الاشغالات
ازالة الاشغالات

 

حملة مسائية
حملة مسائية

الاسكندرية

حى المنتزه

حى الجمرك

اشغال الطريق فى الاسكندرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حى الجمرك بالإسكندرية: معاينة 3 عقارات آيلة للسقوط وتمثل خطورة على أرواح السكان

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 12:42 ص

حملات تفتيش بيئى فى حى الجمرك بالإسكندرية على محال بيع الدواجن

الخميس، 10 أكتوبر 2019 02:02 م

حى الجمرك بالإسكندرية يتحفظ على 3 طن و 350 كجم أسماك فاسدة

الخميس، 03 أكتوبر 2019 10:37 م

حى جمرك الإسكندرية يُنذر المحال التجارية بضرورة وجود صناديق قمامة

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2019 04:54 م

رئيس حى الجمرك يشن حملة لرفع الإشغالات والمخالفت بمحيط المدارس والميادين

الأربعاء، 25 سبتمبر 2019 03:12 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مرصد الإسلاموفوبيا يدين الاعتداء على طالبة مسلمة فى بريطانيا بسبب الحجاب

مرصد الإسلاموفوبيا يدين الاعتداء على طالبة مسلمة فى بريطانيا بسبب الحجاب

فيديو.. لقاءات مكثفة للرئيس مع وفود دولية على هامش منتدى شباب العالم

فيديو.. لقاءات مكثفة للرئيس مع وفود دولية على هامش منتدى شباب العالم

أحمد موسى: منتدى الشباب القادم سيكون فى العاصمة الادارية الجديدة

أحمد موسى: منتدى الشباب القادم سيكون فى العاصمة الادارية الجديدة

محمود محيى الدين لـ"اليوم السابع" من شرم الشيخ: منتدى شباب العالم أفضل دعاية لمصر وشكرا للمنظمين على التنوع فى القضايا.. ويؤكد: مصر الأفضل نموا بين دول المنطقة العربية.. ومشروعات البنية التحتية جاذبة للاستثمار

محمود محيى الدين لـ"اليوم السابع" من شرم الشيخ: منتدى شباب العالم أفضل دعاية لمصر وشكرا للمنظمين على التنوع فى القضايا.. ويؤكد: مصر الأفضل نموا بين دول المنطقة العربية.. ومشروعات البنية التحتية جاذبة للاستثمار

"تمرد " فى الجيش الإسرائيلى للمطالبة بزيادة رواتب ضباط أمن المستوطنات

"تمرد " فى الجيش الإسرائيلى للمطالبة بزيادة رواتب ضباط أمن المستوطنات

مانشستر سيتي يكتفى بثلاثية ضد أرسنال فى الدوري الانجليزي.. فيديو

مانشستر سيتي يكتفى بثلاثية ضد أرسنال فى الدوري الانجليزي.. فيديو

الجماهير تستقبل محمد صلاح بأغنية الملك المصري في قطر.. فيديو

الجماهير تستقبل محمد صلاح بأغنية الملك المصري في قطر.. فيديو

صور.. انطلاق فعاليات مسرح شباب العالم بمشاركة وفود المنتدى

صور.. انطلاق فعاليات مسرح شباب العالم بمشاركة وفود المنتدى

وزير الاتصالات يعلن من منتدى شباب العالم ربط 800 مبنى حكومى بالألياف الضوئية

وزير الاتصالات يعلن من منتدى شباب العالم ربط 800 مبنى حكومى بالألياف الضوئية

البرازيل تفتتح مكتبا تجاريا فى القدس المحتلة.. وتعلن نقل السفارة العام المقبل

البرازيل تفتتح مكتبا تجاريا فى القدس المحتلة.. وتعلن نقل السفارة العام المقبل

كاتى بيري تتحول لـ "سانتا كلوز" في الكريسماس.. صور

كاتى بيري تتحول لـ "سانتا كلوز" في الكريسماس.. صور

اليوم السابع.. السيسى: الإرهاب صناعة شيطانية ومخاطره ستؤذى العالم

اليوم السابع.. السيسى: الإرهاب صناعة شيطانية ومخاطره ستؤذى العالم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة