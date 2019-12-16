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صور.. إنشاء مرسى ومسرح ومطاعم بممشى أهل مصر بكورنيش النيل

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 10:21 ص
صور.. إنشاء مرسى ومسرح ومطاعم بممشى أهل مصر بكورنيش النيل إنشاء مرسى ومسرح ومطاعم بممشى أهل مصر بكورنيش النيل
كتب سيد الخلفاوى

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تتواصل الجهود لتنفيذ مشروع ممشى أهل مصر لتطوير كورنيش النيل وإنشاء كورنيش جديد بطول مسار النيل الحالى. 
 
وتشمل الأعمال التى بدأت من كوبرى إمبابة إلى كوبرى 15 مايو، إنشاء مرسى يخوت، ولسان مشاة على النهر، ومسرح مكشوف للحفلات الغنائية على النيل، ومطاعم، وكافيتريات، وأماكن جلوس نوافير، وبرجولات. 
 
ويأتى "ممشى أهل مصر" ضمن خطة لحماية نهر النيل، والسيطرة على انفلات التعديات ومنع وصول المخلفات إلى المجرى، على امتداد نهر النيل من أسوان وحتى القاهرة، وفرعى دمياط ورشيد، حيث كلف وزير الرى معهد بحوث النيل بإعداد مخطط متكامل للاستفادة من عمليات إزالة التعديات على مجرى النيل الرئيسى، وفرعيه واستخدامها فى إنشاء متنزهات للمواطنين، وتطوير الوجهات النيلية.
 
يذكر أن الجزء الذى يتم تنفيذه حالياً يأتى ضمن تجميل المنطقة فى المسافة من (كوبرى 15 مايو أمام موقع البنك الأهلى حتى كوبرى إمبابة) بتكلفة 7 ملايين و850 ألف جنيه وتنفيذ أعمال تجميل لمساحة غير مستغلة من أراضى منافع الرى أمام البنك واستخدامها كساحة انتظار للسيارات، طبقاً للضوابط واللوائح المنظمة لذلك مما يحقق عائدا سنويا للخزينة العامة للدولة.

إنشاء مرسى ومسرح ومطاعم بممشى أهل مصر بكورنيش النيل (1)
إنشاء مرسى ومسرح ومطاعم بممشى أهل مصر بكورنيش النيل  

إنشاء مرسى ومسرح ومطاعم بممشى أهل مصر بكورنيش النيل (2)
 
مخطط التطوير 

إنشاء مرسى ومسرح ومطاعم بممشى أهل مصر بكورنيش النيل (3)
المخطط

 

إنشاء مرسى ومسرح ومطاعم بممشى أهل مصر بكورنيش النيل (4)
 التطوير يتضمن إنشاء مرسى ومسرح ومطاعم 
 
إنشاء مرسى ومسرح ومطاعم بممشى أهل مصر بكورنيش النيل (5)
أعمال التطوير 

 

إنشاء مرسى ومسرح ومطاعم بممشى أهل مصر بكورنيش النيل (6)
 التطوير 

 

إنشاء مرسى ومسرح ومطاعم بممشى أهل مصر بكورنيش النيل (7)

أعمال التطوير 

 


ممشي اهل مصر

ممشي النيل

نهر النيل

كورنيش النيل

اليوم السابع بلس

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