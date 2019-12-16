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صرف 55% من مقررات شهر ديسمبر لأصحاب بطاقات التموين حتى الآن

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 12:10 م
صرف 55% من مقررات شهر ديسمبر لأصحاب بطاقات التموين حتى الآن صرف سلع بالبطاقات التموينية - ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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أعلنت شركات الجملة التابعة  لوزارة التموين والتجارة  الداخلية، انتظام صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب بطاقات التموين ضمن مقررات شهر ديسمبر الجارى، من خلال بقالى التموين ومنافذ التوزيع، ﻭصرف ما يقرب من 55 % حتى الآن من مقررات الشهر الجارى، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات.

يأتى ذلك  فى الوقت الذى تفحص  فيه اللجنة المشكلة من وزارة التموين تظلمات أصحاب البطاقات المستبعدين من صرف السلع التموينية، وفقا لمحددات العدالة الاجتماعية، ومن يثبت أحقيته للدعم يتم إعادته لمنظومة صرف السلع التموينية على الفور.

جدير بالذكر أن  الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، كان قد قرر تخفيض أسعار بعض السلع التموينية اعتبارا من اول الشهر الجارى، على أن يكون سعر السكر بالبطاقات التموين بـ8.5 جنيه بدلاً من 9.5 جنيه، وسعر عبوة زيت طعام خليط مِن 19 إلى 17 جنيها، وسعر كيلو الأرز من 9 إلى 8 جنيهات، وسعر كيلو الدقيق المعبأ بلاستيك من 6.75 جنيه.


التموين

شركات المجمعات الاستهلاكية

مقررات شهر ديسمبر

السلع المدعمة عن شهر ديسمبر

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