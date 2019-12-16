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"التموين" تفحص جميع تظلمات مستبعدى البطاقات.. وإعادة المستحقين قريبا

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 12:43 ص
"التموين" تفحص جميع تظلمات مستبعدى البطاقات.. وإعادة المستحقين قريبا بطاقات التموين ..ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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تفحص اللجنة المشكلة من وزارة التموين تظلمات أصحاب البطاقات المستبعدين من صرف السلع التموينية، وفقا لمحددات العدالة الاجتماعية، ومن يثبت أحقيته للدعم يتم إعادته لمنظومة صرف السلع التموينية على الفور.

وكانت مكاتب التموين فى مختلف المحافظات، قد تلقت التظلمات الخاصة بالمستبعدين من البطاقات التموينية حتى أمس الأحد، حيث تقوم اللجنة المنوطة بمتابعة التظلمات بالتنسيق مع الجهات المعنية بفحص بيانات التظلمات وإعادة إدراج من يثبت أحقيته للدعم خلال أسبوعين، وتقوم الوزارة بمخاطبة الشركات المعنية بإصدار البطاقات بتسجيل بيانات من يتبين أحقيته للدعم على النظام الإلكترونى لإعادة صرف السلع.

 


التموين

تظلمات المستبعدين من البطاقات

تظلمات البطاقات

صرف السلع للمستبعدين من البطاقات

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