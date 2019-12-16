سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 ديسمبر 2019 12:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

شكرى يلتقى المدير التنفيذى لبرنامج الغذاء العالمى على هامش منتدى الشباب

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 11:52 ص
شكرى يلتقى المدير التنفيذى لبرنامج الغذاء العالمى على هامش منتدى الشباب شكرى خلال اللقاء
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الاثنين، ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، وذلك على هامش انعقاد فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ.

ذكر المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري استهل اللقاء بالإعراب عن التقدير لاهتمام المدير التنفيذي للبرنامج بالمشاركة في النسخة الحالية من منتدى شباب العالم، مؤكداً تقدير مصر للدور النشط الذي يلعبه برنامج الغذاء العالمي في المجالين الإنساني والتنموي في مصر، وكذلك في المنطقة.

شكرى خلال اللقاء
شكرى خلال اللقاء

وأوضح حافظ أن الوزير شكري أبرز للمسئول الأممي الأولوية التي يحظى بها ملف الأمن الغذائي بمختلف جوانبه لدى الدولة المصرية، انطلاقاً من رؤية مصر 2030، مؤكداً على ضرورة دعم صغار المزارعين، وبناء قدراتهم وتوفير البيئة اللازمة لخلق سبل العيش الكريم لرفع مستوى المعيشة للمجتمعات الريفية، مع إيلاء اهتمام خاص بالمرأة والطفل، وهى المجالات التى ترى مصر أهمية تركيز أنشطة البرنامج عليها. 

شكرى خلال اللقاء (2)
شكرى خلال اللقاء 

كما أشار شكرى، إلى الدور الإيجابى الذى يلعبه البرنامج فى دعم القدرة المصرية، على مراعاة احتياجات اللاجئين والنازحين.

 

مصر

اخبار مصر

وزاره الخارجيه

سامح شكرى

اللاجئين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سواقين شرم الشيخ على خط "المنتدى".. أصحاب التاكسى والليموزين سعداء بشباب العالم.. الأسطى ابراهيم: أيام المنتدى أحلى أيام ورزقها واسع.. عبد الفتاح: بنفرح بشباب العالم عشان هيرجعوا تانى سياح.. صور

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 11:44 ص

السيسى بمنتدى الشباب: الذكاء الاصطناعى يساعد فى معالجة الخطأ البشرى

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 11:39 ص

السيسى: منتدى شباب العالم فرصة مناسبة لعرض موضوعات جامعة للبشرية

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 11:33 ص

عالم مصرى بمنتدى الشباب: إحساس الذكاء الاصطناعى مبرمج ولا يقارن بالبشر

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 11:26 ص

فيلم تسجيلى يكشف تأثيرات الذكاء الاصطناعى بمنتدى شباب العالم

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 11:03 ص

خبير تكنولوجى بمنتدى الشباب: الروبوت ساهم فى تحسين قدرتنا على اتخاذ القرارات

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 10:46 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. حافظ للقرآن وأب لـ5 أبناء.. 7معلومات عن رئيس الجزائر الجديد

شاهد فى دقيقة.. حافظ للقرآن وأب لـ5 أبناء.. 7معلومات عن رئيس الجزائر الجديد

السيسى: الحكومة تنتقل للعاصمة الإدارية الجديدة لتقليل أخطاء العامل البشرى

السيسى: الحكومة تنتقل للعاصمة الإدارية الجديدة لتقليل أخطاء العامل البشرى

السيسى بمنتدى الشباب: الذكاء الاصطناعى يساعد فى معالجة الخطأ البشرى

السيسى بمنتدى الشباب: الذكاء الاصطناعى يساعد فى معالجة الخطأ البشرى

أصغر مطور تطبيقات بالعالم: الذكاء الاصطناعى يعمل لمساعدة البشر وسيعتنى بأولادى

أصغر مطور تطبيقات بالعالم: الذكاء الاصطناعى يعمل لمساعدة البشر وسيعتنى بأولادى

أغرب شجرة كريسماس.. مطار فى ليتوانيا يزين "شجرة عيد الميلاد" من المصادرات

أغرب شجرة كريسماس.. مطار فى ليتوانيا يزين "شجرة عيد الميلاد" من المصادرات

السيسى: منتدى شباب العالم فرصة مناسبة لعرض موضوعات جامعة للبشرية

السيسى: منتدى شباب العالم فرصة مناسبة لعرض موضوعات جامعة للبشرية

الروبوت صوفيا تكشف عن مجالات عملها: الزراعة والتعليم والطاقة الأبرز

الروبوت صوفيا تكشف عن مجالات عملها: الزراعة والتعليم والطاقة الأبرز

روبوت صوفيا: أعمل كسفير آلى بشرى وسعيدة بتواجدى بمنتدى شباب العالم

روبوت صوفيا: أعمل كسفير آلى بشرى وسعيدة بتواجدى بمنتدى شباب العالم

10 معلومات عن الروبوت صوفيا بعد مشاركتها بمنتدى شباب العالم

10 معلومات عن الروبوت صوفيا بعد مشاركتها بمنتدى شباب العالم

الرئيس السيسى يشهد جلسة الذكاء الاصطناعى ضمن فعاليات منتدى شباب العالم

الرئيس السيسى يشهد جلسة الذكاء الاصطناعى ضمن فعاليات منتدى شباب العالم

الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد جلسات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم

الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد جلسات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم

صور.. إنشاء مرسى ومسرح ومطاعم بممشى أهل مصر بكورنيش النيل

صور.. إنشاء مرسى ومسرح ومطاعم بممشى أهل مصر بكورنيش النيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة