شركة ناشئة تهدى انتصار السيسي "عروسة" رمزًا للفلاحة المصرية

شرم الشيخ هبة السيد

التقت انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية، مساء اليوم الاثنين، بعدد من الشركات الناشئة خلال تفقدها ساحة المشروعات الناشئة وريادة الأعمال، بمنتدى شباب العالم، والمنعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر.

ومن جانبها أعربت هدير شلبى مؤسسة موقع للحرف اليديوية، إحدى الشركات الناشئة العارضة بمنتدى شباب العالم، فى بداية حديثها عن سعادتها للمشاركة بالمنتدى، والذى يجمع معظم الشباب من العالم، كما أعربت عن سعادتها لزيارة قرينة رئيس الجمهورية لجناح المعرض بالمنتدى، وإعجابها بمنتجات الشركة، والدعم التى تقدمه الشركة للسيدات، مشيرة إلى أنها أهدت السيدة انتصار السيسى "عروسة" رمزًا للفلاحة المصرية، لأننا نرى أنها تشبهنا وتدعم بشكل كبير السيدة المصرية، كما تدعم أى مواطن يقدم شئ إيجابى.

وأضافت "شلبى"، أنها عرضت على قرينة رئيس الجمهورية، جهود الشركة فى خلق فرص عمل لربات البيوت، فى المجالات التى يرغبون بها، متابعة: "نساعد ربات البيوت على تعليم المهن التى يحبونها ثم نوصلهم مع المصممين الشباب لإنتاج منتج مختلف بتصميم عالى ثم نسوقها على طريق الموقع، كما نساعدهم فى تسعير المنتجات وتسويقها مثل البرندات المعروفة، وهو ما نال إعجاب قرينة الرئيس".

وأشارت "شلبى"، إلى دعوتها لقرينة رئيس الجمهورية لارتداء ملابس من إنتاج السيدات المشاركات بالموقع، لتشجيع الفنانات والمشهورين لارتدائها والتسويق لها، متمنيًا دعم قرينة رئيس الجمهورية للمشروع لأنه يخدم عدد كبير ويوفر فرص عمل للكثير من السيدات.

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وانطلقت النسخة الأولى منه فى عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى فى عام 2018 مشاركة أكثر من 5 آلاف من شباب العالم، وتنطلق نسخة هذا العام فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائى، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعى، وتمكين المرأة، والفن والسينما بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.