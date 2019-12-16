مدبولى: الرئيس كلف بالاهتمام بالصحة والتعليم.. ومبادرات لتخفيض كثافة الفصول

كتبت هند مختار

علي هامش حضوره منتدى شباب العالم المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة إعداد موازنة العام المالي الجديد، لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد معيط، وزير المالية .

https://youtu.be/cCX12IdFFR0

وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك تكليفا من الرئيس بالاهتمام بالصحة والتعليم، ووضعهما علي أجندة الأولويات، مشيرا إلى أن وزارة المالية تتولى حاليا إعداد موازنة العام المالي الجديد، ويتم التنسيق حاليا لتنفيذ تكليفات الرئيس، مكلفا وزير التربية والتعليم بإعداد مبادرات لتحسين وتطوير العملية التعليمية، سيتم تبنيها خلال وضع الموازنة، منها علي سبيل المثال، تخفيض كثافات الفصول المدرسية، سواء بإنشاء فصول جديدة او التوسعات بالقائمة، هذا بخلاف ما يتم تخصيصه لهيئة الأبنية التعليمية في الموازنة.

وتابع الدكتور مصطفي مدبولي موقف تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، حيث أوضح الوزير أن أعمال تسليم الطلاب تتم في مختلف المحافظات، كما كلف رئيس الوزراء بسرعة تقديم المذكرة المشتركة من وزيري الإنتاج الحربي والتربية والتعليم، بشأن التصنيع المحلي للتابلت بالتعاون مع كبري الشركات العالمية.

كما تابع رئيس الوزراء أيضا جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لسد عجز المدرسين عن طريق البوابة الإلكترونية التي تم إطلاقها لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة بمصر، سواء للمعلمين أو الإداريين أو الهيئات المعاونة، بما يتماشى مع أهداف الحكومة في التحول الرقمي، وتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وستمثل

البوابة الإلكترونية قاعدة بيانات وبنك معلومات عن المعلمين والهيئات المعاونة بالتعليم.

وأوضح الدكتور طارق شوقي أنه تم البدء في تسجيل المتقدمين من خلال البوابة الالكترونية للوظائف، للتعاقد مع 120 ألف معلم لمدة عام واحد قابلة للتجديد لمدة 3 سنوات بتكلفة تصل إلى مليار و600 مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة، على أن تكون الأفضلية لمن تمت الاستعانة به من المعلمين في المسابقة الماضية، وفي هذا الصدد، أشار الدكتور طارق شوقي الي انه يتم حاليا التعاقد تباعا علي مستوي المديريات التعليمية بكل المحافظات.

وخلال الاجتماع اكد الدكتور محمد معيط ان اي مبادرات لتحسين ورفع كفاءة جودة التعليم سنعمل علي دراستها علي الفور، وتحديد أعبائها المالية، ثم العرض علي رئيس الوزراء، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بوضع الصحة والتعليم علي أجندة الاولويات.