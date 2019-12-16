حملة توعية لمرضى السكر وذويهم بمستشفى الجمهورية غرب الإسكندرية

وصرح الدكتور النادى يوسف مدير مستشفى الجمهورية العام، أنه تم تنظيم الحملة فى إطار توجيهات الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية بتفعيل دور أقسام الصيدلة الإكلينيكية بالمستشفيات، قام فريق الصيدلة الإكلينيكية بالمستشفى، بعمل حملة توعية لمرضى السكر وذويهم لتدريبهم على التحكم في مرض السكر و تجنب مضاعفاته .

وأشار فى تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن الحملة ضملت قياس السكر العشوائى لخمسين مريض، وتوعية لمائة مواطن من المرضى وذويهم بأهمية الالتزام بالعلاج وأهمية التغذية السليمة، وكذلك بوسائل تجنب القدم السكرى.