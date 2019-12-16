سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 ديسمبر 2019 01:35 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس نجار متهم بقتل شقيقه بسبب خلافات على "طبق دش" بقنا

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 12:49 م
حبس نجار متهم بقتل شقيقه بسبب خلافات على "طبق دش" بقنا حبس - أرشيفية
قنا - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت النيابة العامة بمحافظة قنا، صباح اليوم الإثنين، حبس نجار متهم بقتل شقيقه بـ19 طعنة من سلاح أبيض، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما انهال على شقيقه بسكينة مطبخ، بسبب خلافات على طبق دش والقنوات التلفزيونية بمنطقة السوق الفوقانى فى مركز قنا.

كان اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد مصرع "أحمد سليمان حمزة"، 29 عاما، نجار، إثر إصابته بطعنات بسلاح أبيض على يد شقيقه الأصغر كريم، نجار، والبالغ من العمر 26 عاماً.

تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات، والتى قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.


مشاجرة

محافظة قنا

قنا

مدير امن قنا

منطقة السوق الفوقانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مدير أمن قنا يوقف ضابطين عن العمل لحين انتهاء التحقيق لتشاجرهم أمام المساجين داخل القسم

الأربعاء، 04 ديسمبر 2019 02:00 م

مدير أمن قنا يحيل ضابطين للتفتيش لاشتباكهما بالأيدى أمام المساجين

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2019 02:51 م

محافظ سوهاج ومديرى أمن قنا والبحر الأحمر يتقدمون جنازة العميد خالد الشريف

الخميس، 21 نوفمبر 2019 06:01 م

مديرية أمن قنا تضبط لصوصا يسرقون مواطنين بالإكراه فى "قفط"

الخميس، 26 سبتمبر 2019 01:44 م

محافظ ومدير أمن قنا يفتتحان معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بمدينة نجع حمادي

الأحد، 28 أبريل 2019 03:43 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. السيسى: الحكومة تنتقل للعاصمة الإدارية الجديدة لتقليل أخطاء العامل البشرى

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. السيسى: الحكومة تنتقل للعاصمة الإدارية الجديدة لتقليل أخطاء العامل البشرى

السيسى لمدير وكالة الطاقة الذرية: القدرة النووية لأى دولة هى الاستقرار والتنمية

السيسى لمدير وكالة الطاقة الذرية: القدرة النووية لأى دولة هى الاستقرار والتنمية

فيلم Frozen 2 ينضم لقائمة الكبار.. ويصبح سادس أفلام صاحبة المليار دولار

فيلم Frozen 2 ينضم لقائمة الكبار.. ويصبح سادس أفلام صاحبة المليار دولار

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 16-12-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 16-12-2019

سرقة مجوهرات بقيمة 64 مليون دولار من منزل ابنة مسئول سابق فى فورمولا 1

سرقة مجوهرات بقيمة 64 مليون دولار من منزل ابنة مسئول سابق فى فورمولا 1

شاهد فى دقيقة.. حافظ للقرآن وأب لـ5 أبناء.. 7معلومات عن رئيس الجزائر الجديد

شاهد فى دقيقة.. حافظ للقرآن وأب لـ5 أبناء.. 7معلومات عن رئيس الجزائر الجديد

السيسى: الحكومة تنتقل للعاصمة الإدارية الجديدة لتقليل أخطاء العامل البشرى

السيسى: الحكومة تنتقل للعاصمة الإدارية الجديدة لتقليل أخطاء العامل البشرى

أصغر مطور تطبيقات بالعالم: الذكاء الاصطناعى يعمل لمساعدة البشر وسيعتنى بأولادى

أصغر مطور تطبيقات بالعالم: الذكاء الاصطناعى يعمل لمساعدة البشر وسيعتنى بأولادى

أغرب شجرة كريسماس.. مطار فى ليتوانيا يزين "شجرة عيد الميلاد" من المصادرات

أغرب شجرة كريسماس.. مطار فى ليتوانيا يزين "شجرة عيد الميلاد" من المصادرات

السيسى: منتدى شباب العالم فرصة مناسبة لعرض موضوعات جامعة للبشرية

السيسى: منتدى شباب العالم فرصة مناسبة لعرض موضوعات جامعة للبشرية

الروبوت صوفيا تكشف عن مجالات عملها: الزراعة والتعليم والطاقة الأبرز

الروبوت صوفيا تكشف عن مجالات عملها: الزراعة والتعليم والطاقة الأبرز

روبوت صوفيا: أعمل كسفير آلى بشرى وسعيدة بتواجدى بمنتدى شباب العالم

روبوت صوفيا: أعمل كسفير آلى بشرى وسعيدة بتواجدى بمنتدى شباب العالم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة