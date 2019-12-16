حبس نجار متهم بقتل شقيقه بسبب خلافات على "طبق دش" بقنا

قنا - فريق المحافظات

قررت النيابة العامة بمحافظة قنا، صباح اليوم الإثنين، حبس نجار متهم بقتل شقيقه بـ19 طعنة من سلاح أبيض، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما انهال على شقيقه بسكينة مطبخ، بسبب خلافات على طبق دش والقنوات التلفزيونية بمنطقة السوق الفوقانى فى مركز قنا.

كان اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد مصرع "أحمد سليمان حمزة"، 29 عاما، نجار، إثر إصابته بطعنات بسلاح أبيض على يد شقيقه الأصغر كريم، نجار، والبالغ من العمر 26 عاماً.

تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات، والتى قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.