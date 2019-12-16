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حبس عاطل بتهمة حيازة وترويج مخدر الهيروين فى المطرية

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 07:35 م
حبس عاطل بتهمة حيازة وترويج مخدر الهيروين فى المطرية مواد مخدرة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة المطربة، بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة حيازة وترويج مخدر الهيروين على عملائه، فى منطقة المطرية، كما أمرت بسرعة ورود تقرير المعمل الكيميائى حول المضبوطات. 
 
 
البداية كانت بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة المطرية من ضبط (مسجل خطر) أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة المطرية، حيث عثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين وزنت 125 جراما، مبلغ مالى، هاتف محمول، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق. 
 
 
 
 
 

 


حبس عاطل

مسجل خطر

اتجار المخدرات

قسم المطرية

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