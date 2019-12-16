سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 ديسمبر 2019 06:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة قناة السويس تنظم الملتقى الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. غدا

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 05:00 ص
جامعة قناة السويس تنظم الملتقى الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. غدا الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، أن جامعة القناة تهدف دائما إلى تقديم الفرص لطلابها للتعلم وأيضا التعليم القادرعلى المنافسة، والذى يتيح لهم فرص العمل فى مجالها الواسع فى عهد العولمة ملبية احتياج مجتمعها.

يأتى ذلك فى إطار تنظيم جامعة قناة السويس للملتقى الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، غدا الثلاثاء بقاعة الاحتفالات الكبرى بالحرم الجامعى الجديد تحت شعار " فكرتك .. شركتك .. الفكرة الحل"، ويعقد المؤتمر تحت رعاية وزير القوى العاملة، واللواء شريف فهمى محافظ الإسماعيلية، والدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتور أحمد زكى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمستشار ياسر أحمد سعيد وكيل وزارة القوى العاملة بالإسماعيليه.

وأضافت الدكتورة ماجدة هجرس أن الملتقى يتطلع إلى الوصول للريادة الإبداعية والإبتكاربة من خلال تقديم ورش عمل تكنولوجية متطورة وفق منظومة متكاملة ومتطورة تواكب المهارات والمعارف الإلكترونية، استنادا إلى مساهمته فى بناء الكوادر الشبابية القادرة على قيادة المستقبل.

ومن ناحيته قال الدكتور أحمد زكى نائب رئيس الجامعة، أن الملتقى يهدف إلى إعادة تهيئة الهوية المصرية لصناعة الابداع العلمى من خلال التنمية الفكرية الإبداعية للطالب

وأضاف الدكتور أحمد زكى، أن الملتقى يهدف أيضا إلى تشجيع نمو وتقدم المعرفة العلمية والعملية فى المجالات التى يقوم الملتقى بتغطيتها، وتوفير الفرص للشباب لمقابلة الخبراء وإجراء نقاش للأفكار الجديدة والبحث والتطوير والتطبيق، بجانب رعاية المواهب الطلابية فى مجالات الابداع العلمى التفكير خارج الصندوق.

وتابع نائب رئيس الجامعة، أن الملتقى يهدف إلى جذب الطلاب الجدد وشغل أوقات فراغهم فى الابتكار والابداع والخروج عن النظام الروتينى المعروف بالأنشطة الطلابية، وأنه يهدف إلى كيفية الاعتماد على الذات والقضاء على البطالة عن طريق الوسائل الإلكترونية ( تسويق الذات).

واختتم زكى بأن الملتقى يهدف إلى بناء شبكة اتصالات مع المؤسسات المهتمة بالعمل المشترك ووضع المبادرات الشبابية من توصيات الملتقى مجال التنفيذ.

ويشرف على تنظيم الملتقى الدكتور محمد مصطفى الباز مقرر عام الملتقى

 


الاسماعيلية

جامعة قناة السويس

رئيس جامعة قناة السويس

الملتقى الاول للمشروعات الصغيرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الالتماس لإعادة النظر فى الحكم هل يوقف تنفيذه؟.. قانون المرافعات يجيب

الالتماس لإعادة النظر فى الحكم هل يوقف تنفيذه؟.. قانون المرافعات يجيب

بالأرقام.. توصيل الغاز الطبيعى لـ 3,8 مليون وحدة سكنية خلال آخر 5 سنوات

بالأرقام.. توصيل الغاز الطبيعى لـ 3,8 مليون وحدة سكنية خلال آخر 5 سنوات

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 16 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 16 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة

محمود محيى الدين: أترك منصبى كنائب لرئيس البنك الدولى يوم 10 يناير

محمود محيى الدين: أترك منصبى كنائب لرئيس البنك الدولى يوم 10 يناير

12 جلسة مهمة ضمن فعاليات منتدى شباب العالم اليوم

12 جلسة مهمة ضمن فعاليات منتدى شباب العالم اليوم

كاميرا سوبر كورة.. شاهد فرحة جنونية لـ عبد الحفيظ وأمح بعد هدف السولية

كاميرا سوبر كورة.. شاهد فرحة جنونية لـ عبد الحفيظ وأمح بعد هدف السولية

الراى الكويتية: الطبيب المصرى المرحل نجل متهم باستهداف كنيسة بالإسكندرية

الراى الكويتية: الطبيب المصرى المرحل نجل متهم باستهداف كنيسة بالإسكندرية

بنزيما ينقذ ريال مدريد من الخسارة أمام فالنسيا بهدف اللحظات الأخيرة.. فيديو

بنزيما ينقذ ريال مدريد من الخسارة أمام فالنسيا بهدف اللحظات الأخيرة.. فيديو

جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الاحد 15/ 12/ 2019

جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الاحد 15/ 12/ 2019

موجز المحافظات.. عاطل يقتل ابنة زوجته ذات الـ 6 أشهر

موجز المحافظات.. عاطل يقتل ابنة زوجته ذات الـ 6 أشهر

كيف يتعامل الأراجوز معتز مطر والبلياتشو محمد ناصر مع تودد أردوغان لإسرائيل.. كاريكاتير

كيف يتعامل الأراجوز معتز مطر والبلياتشو محمد ناصر مع تودد أردوغان لإسرائيل.. كاريكاتير

فيديو.. شابان يعتديان على عامل نظافة مسن بطنطا.. ورئيس الحى: مضطرب ولا يتبعنا

فيديو.. شابان يعتديان على عامل نظافة مسن بطنطا.. ورئيس الحى: مضطرب ولا يتبعنا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة