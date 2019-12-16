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ثقافة الوادى الجديد تنفذ ورش فنية بقصر ثقافة موط بمبادرة "معاكى يا بلادى"

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 02:50 م
ثقافة الوادى الجديد تنفذ ورش فنية بقصر ثقافة موط بمبادرة "معاكى يا بلادى" ورش فنية بقصر ثقافة موط
كتب فريق المحافظات

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أعلنت مديرية الثقافة الجماهيرية بمحافظة الوادى الجديد،اليوم الاثنين،عن الانتهاء من تنفيذ مبادرة "معاكى يا بلادي" وورش فنية للفوم بقصر ثقافة موط بمركز الداخلة. 

أكد وكيل مديرية الثقافة الجماهيرية بمحافظة الوادى الجديد، محسن حسب، الانتهاء من تنفيذ مبادرة" شباب الوادى معاكى يا بلادي" بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وتضمن المبادرة تنظيم 3 ورش عمل الأولى بعنوان "شخصيتى من تكون"،أما الورشة الثانية بعنوان "اعرف قيمتك واحلم صح"، والورشة الثالثة بعنوان"الشخصية القيادية أم المنصب القيادى". 

أضاف محسن،أن المديرية نفذت ورش فنية للفوم ضمن أنشطة ورش الفنون التشكيلية التابعة لإدارة الشئون الفنية وبالتعاون مع إدارة الموهوبين والتعلم الذكى بمديرية التربية والتعليم والتى أقامها أعضاء الفنون التشكيلية لقصر ثقافة موط بمدرسة نجيب محفوظ الإعدادية بمدينة موط بمركز الداخلة.

 

 

ورش فنية بقصر ثقافة موط (2)
ورش فنية بقصر ثقافة موط 

 

ورش فنية بقصر ثقافة موط (3)
ورش فنية بقصر ثقافة موط 

 

ورش فنية بقصر ثقافة موط (6)
ورش فنية بقصر ثقافة موط 

 

ورش فنية بقصر ثقافة موط (7)
ورش فنية بقصر ثقافة موط 

 

ورش فنية بقصر ثقافة موط (8)
ورش فنية بقصر ثقافة موط 

 

ورش فنية بقصر ثقافة موط (9)
ورش فنية بقصر ثقافة موط 

 


الوادى الجديد

ثقافة الوادى الجديد

مبادرة معاكى يا بلادي

قصر ثقافة موط

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