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تكريم العاملين بمحافظة الدقهلية لبلوغهم السن القانونى للتقاعد

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 07:08 م
تكريم العاملين بمحافظة الدقهلية لبلوغهم السن القانونى للتقاعد حفل تكريم العاملين بالمحافظة
الدقهلية - شريف الديب

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أناب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، منال الغندور السكرتير العام المساعد للمحافظة لحضور حفل تكريم العاملين بالديوان العام للمحافظة لبلوغهم السن القانونى للتقاعد فى يوم الوفاء وعددهم 25 موظفا وموظفة.

ووجهت السكرتير العام المساعد نيابة عن محافظ الدقهلية خالص الشكر والتقدير للمكرمين على ما قدموه وما بذلوه من جهد فى خدمة المواطنين خلال حياتهم الوظيفية.
 
وأكدت "الغندور"، أن هذا التكريم أقل ما يمكن تقديمه لهؤلاء الزملاء على الفترة التى قضوها في العمل بكل جد وإخلاص، كما أكدت على أننا جميعاً نعمل من أجل خدمة المواطن المصرى ورفعة شأن مصرنا الغالية.
 
وقدم رئيس مجلس إدارة استاد المنصورة درعا للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تسلمته بالإنابة عنه السكرتير العام المساعد، وتضمنت فقرات الحفل تلاوة القرآن الكريم وتقديم فقرات غنائية من مواهب قصر ثقافة المنصورة، وفي نهاية الحفل تم تسليم شهادات تقدير لكل المكرمين.
 
حضر حفل التكريم رياض جمال الدين وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمحاسب جلال الغازى رئيس مجلس إدارة استاد المنصورة، والمحاسب محمد عبد الباقي مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة.
 
حفل تكريم العاملين بالمحافظة (1)
حفل تكريم العاملين بالمحافظة 
حفل تكريم العاملين بالمحافظة (2)
حفل تكريم العاملين بالمحافظة 
حفل تكريم العاملين بالمحافظة (3)
حفل تكريم العاملين بالمحافظة 
حفل تكريم العاملين بالمحافظة (4)
حفل تكريم العاملين بالمحافظة 
حفل تكريم العاملين بالمحافظة (5)
حفل تكريم العاملين بالمحافظة 
 
 
 

الدقهلية

محافظ الدقهلية

تكريم الموظفين بالدقهلية

المنصوره

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