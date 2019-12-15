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موقف إنسانى.. محافظ الدقهلية ينقذ مواطنين ينامون بالشارع خلال جولته.. صور

الأحد، 15 ديسمبر 2019 04:02 م
موقف إنسانى.. محافظ الدقهلية ينقذ مواطنين ينامون بالشارع خلال جولته.. صور محافظ الدقهلية ينقذ مواطنين
الدقهلية - فريق المحافظات

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توقف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية صباح اليوم الأحد، أمام اثنين من المواطنين "كبار بلا مأوي" ينام كل واحد منهم فى مكان مختلف فى شارع الجيش بالمنصورة، حيث ترجل المحافظ من سيارته، وتوجه لهم، ليتعرف على أوضاعهم المعيشية والاستماع لمطالبهم.

وعلى الفور قرر محافظ الدقهلية، تشكيل لجنة لحصر جميع الحالات الإنسانية فى الشوارع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وأكد أنه لن يكون هناك مواطن بلا مأوى فى شوارع الدقهلية.

وطلب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية من وكيل وزارة التضامن الاجتماعى توفير مأوى فورا لاثنين ممن التقاهم فى الشارع، وأكد على ضرورة توفير كافة مستلزمات المعيشة الكريمة لهم، وعلى الفور تم الحاقهم بمؤسسة رعاية كبار السن بنبروه، مشددًا على أن واجبه هو توفير الرعاية لكافة المستحقين وتوفير مطالب المواطنين وتحقيق تطلعاتهم والعمل على حل مشاكلهم.

كما التقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، صباح اليوم مع عمال ومشرفى وسائقى منظومة النظافة بحى شرق وغرب المنصورة.

وأكد محافظ الدقهلية، على أن العمال هم العمود الفقرى للعمل فى كل القطاعات ونحمل لهم كل التقدير والاحترام على جهودهم المتميزة وخاصة العاملين فى منظومة النظافة التى يجملون لنا الحياة، مطالبا العاملين بمنظومة النظافة أن يبذلوا الجهود التى تجعل الدقهلية فى المرتبة الأولى فى مستوى النظافة ليس فى الشوارع الرئيسية وحسب بل والفرعية لتليق بكم وبأهلها. 

ووعد مختار، العاملين فى منظومة النظافة بحل كافة مشكلاتهم، وتوفير يونيفورم موحد لهم وكافة المعدات والصناديق اللازمة، وصرف مكافأة لجميع العاملين بمنظومة النظافة.

 

 

محافظ الدقهلية مع الحالات البلا مأوى (2)
محافظ الدقهلية مع الحالات البلا مأوى

 

محافظ الدقهلية مع الحالات البلا مأوى (3)
محافظ الدقهلية مع الحالات البلا مأوى

 

محافظ الدقهلية مع الحالات البلا مأوى (4)
محافظ الدقهلية مع الحالات البلا مأوى

 

محافظ الدقهلية مع الحالات البلا مأوى (5)
محافظ الدقهلية مع الحالات البلا مأوى

 

محافظ الدقهلية مع الحالات البلا مأوى (6)
محافظ الدقهلية مع الحالات البلا مأوى

 

محافظ الدقهلية مع الحالات البلا مأوى (7)
محافظ الدقهلية مع الحالات البلا مأوى

 


الدقهلية

محافظ الدقهلية

وزارة التضامن الاجتماعى

انسان بلا ماوى

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