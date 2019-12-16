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تعرف على عقوبة شخصين حازا تمثالين عليهما نقوش فرعونية بصحراوى إسكندرية

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 07:00 ص
تعرف على عقوبة شخصين حازا تمثالين عليهما نقوش فرعونية بصحراوى إسكندرية التنقيب عن اثار_أرشيفية
كتب سليم على

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نجحت أجهزة الأمن فى ضبط شخصين بالإسكندرية بحوزتهما تمثالين يشتبه فى أثريتهما.

وتمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية "وحدة تأمين الطرق والمنافذ" أثناء القيام بأعمال تأمين طريق الإسكندرية/ القاهرة الصحراوى بدائرة قسم شرطة ثان العامرية من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة البحيرة. حال استقلال سيارة قيادة أحدهما، وبحوزتهما "تمثالين عليهما نقوش فرعونية "يشتبه فى كونهما أثريان"- مبلغ مالى"، وضُبط بحوزة أحدهما "رخصة قيادة مهنية مُثبت عليها صورته "مزورة" وتحمل إسم آخر غيره".

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمان: 
 

يقول بسام حواش المحامي، إن عن عقوبة التنقيب عن الآثار بقانون العقوبات بموجب المادة 41 من القانون ، تتضمن ان كل من حاول التنقيب عن الآثار أسفل منزله يعاقب بالسجن من سنة الـ3 سنوات بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه. 

وأضاف حواش، أن العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهمين من خلال النبش والتنقيب فى استخراج قطع أثرية ففى هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهى الاتجار فى الآثار. 


التنقيب عن الآثار

أثار مصر

متهمين بالتنقيب عن أثار

بيع الاثار

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