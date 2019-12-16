تعرف على المسابقة الفنية التى تنظمها جامعة قناة السويس للطلاب

الإسماعيلية – جمال حراجى

تنظم جامعة قناة السويس، المسابقة الفنية فى رسم اللوحات لطلاب وطالبات الجامعة، يأتى ذلك فى إطار تأكيد الدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة، على دورالأنشطة الطلابية فى تنمية روح الانتماء، ودعم العملية التعليمية، وتأثير المنافسات الطلابية الشريفة فى إثراء شخصية الطالب والإرتقاء بوعيه وثقافته.

وتقام المسابقة تحت إشراف عام الدكتورمحمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية ، ومنار السيد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وأوضح الفنان التشكيلى رائد جلال مديرالنشاط الفنى، إن المسابقة فى مجالات الفنون التشكيلية، التصوير الزيتى - الجرافيك والطبعة الفنية - النحت - التصوير الضوئى - الأشغال الفنية - الرصاص والفحم).

وأضاف رائد جلال، إن الموضوع مفتوح.. ويشترط عدم الاقتباس أوالتقليد أو المشاركة الجامعية السابقة،على ألا تقل أبعاد الأعمال عن 50 فى 70 سم ولا تزيد عن 70 فى 100 سم والمشاركة بلوحة أو أثنين

وتقدم جوائز قيمة للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، وآخرموعد لتسليم الأعمال 5 ينايرالقادم للعام 2020 بمقر إدارة النشاط الفنى بمبنى الأنشطة الطلابية.