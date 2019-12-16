تساقط أجزاء من عقار شرق الإسكندرية.. والحى يزيل الأجزاء الخطرة

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بحصر كافه العقارات التي تمثل خطورة علي السكان والمارة بالطريق العام وتحت إشراف حمدي عبد العليم شامه رئيس حي المنتزه أول وبناءا على البلاغ الوارد بشأن تساقط أجزاء خرسانيه من العقار رقم 6 شارع كستانيا خلف مسجد بدر الجزيرة الخضراء - درباله.

وأشار بيان صادر من الحى ، إلى أن وحدة الإزالة توجهت اليوم الاثنين بقيادة رئيس وحدة الإزالة والتدخل السريع ويرافقه القول الأمنى المكبر لقسم شرطة منتزه أول وتمت إزالة الأجزاء المتعلقه من سور سطح العقار المكون من دور أرضى و7 أدوار علوية، وذلك من خلال عمال وحدة الإزالة والتدخل السريع وتم وضع حواجز خشبيه حول العقار بالكامل لتأمين سلامة المآره بالطريق العام ورفع المخلفات من الطريق بمعرفة وحدة الإزالة .