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تساقط أجزاء من عقار شرق الإسكندرية.. والحى يزيل الأجزاء الخطرة

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 05:57 م
تساقط أجزاء من عقار شرق الإسكندرية.. والحى يزيل الأجزاء الخطرة تساقط أجزاء من عقار شرق الإسكندرية
الاسكندرية - جاكلين منير

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تلقى حى المنتزه أول شرق الإسكندرية بلاغ بتساقط أجزاء من عقار بنطاق حى المنتزه أول، وتوجهت وحدة الإزالة الى موقع العقار، وتم إزالة الاجزاء الخطرة.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بحصر كافه العقارات التي تمثل خطورة علي السكان والمارة بالطريق العام وتحت إشراف حمدي عبد العليم شامه رئيس حي المنتزه أول وبناءا على البلاغ الوارد بشأن تساقط أجزاء خرسانيه من العقار رقم 6 شارع كستانيا خلف مسجد بدر الجزيرة الخضراء - درباله.
 
وأشار بيان صادر من الحى ، إلى أن وحدة الإزالة توجهت اليوم الاثنين بقيادة  رئيس وحدة الإزالة والتدخل السريع ويرافقه القول الأمنى المكبر لقسم شرطة منتزه أول وتمت إزالة الأجزاء المتعلقه من سور سطح العقار المكون من دور أرضى و7 أدوار علوية، وذلك من خلال  عمال وحدة الإزالة والتدخل السريع  وتم وضع حواجز خشبيه حول العقار بالكامل لتأمين سلامة المآره بالطريق العام ورفع المخلفات من الطريق بمعرفة وحدة الإزالة .
 
تساقط أجزاء من عقار شرق الإسكندرية (1)
تساقط أجزاء من عقار شرق الإسكندرية 
تساقط أجزاء من عقار شرق الإسكندرية (2)
تساقط أجزاء من عقار شرق الإسكندرية 
 

 


الاسكندرية

انهيار عقار

المنتزة

احياء الاسكندرية

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