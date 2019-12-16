عقار آيل للسقوط بالإسكندرية..والحى يضع الحواجز الخشبية لعرضه على اللجنة..صور

الإسكندرية جاكلين منير

وضع حى المنتزه أول شرق الإسكندرية، حواجز خشبية لعقار آيل للسقوط ويمثل خطورة على حياة المواطنين، وذلك تحت إشراف وتوجيهات حمدى عبد العليم شامة رئيس حى المنتزه أول وبمتابعة المهندسة وفاء حامد سكرتير عام الحى.

وأشار بيان صادر من حى المنتزة إلى أنه الحى تلقى بلاغ بوجود عقار يهدد السكان و توجه رئيس وحدة الإزالة والتدخل السريع عمل حواجز خشبيه حول العقار الكائن بشارع رقم 8 من شارع 14 الفلكى لما يمثله من خطورة داهمة، وجارى عرض العقار على اللجنة المختصة والعقار صادر له قرار ترميم.

من جهة أخرى واصلت إدارة الرقابة والرصد البيئى بحى المنتزه أول، جهودها لمتابعة عملية رفع المخلفات لإعادة المظهر الحضاري للشوارع وذلك تحت إشراف حمدى عبد العليم شامه رئيس حى المنتزه أول وتواجد مدير إدارة الرقابة والرصد البيئى واخصائى الرصد البيئى حيث تم اليوم الاثنين، متابعة الأعمال وقطاعات الحى المختلفة وذلك بكل من قطاع خورشيد، قطاع المندرة، قطاع سيدى بشر بحرى، قطاع السيوف.



الحواجز الخشبية



العقار صادر له قرار ترميم