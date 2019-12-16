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تركيب وحدات ذكية بسنترالات المنوفية بـ306 مليون جنيه لحل مشكلات الإنترنت

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 07:00 ص
تركيب وحدات ذكية بسنترالات المنوفية بـ306 مليون جنيه لحل مشكلات الإنترنت جانب من اجتماع المحافظ
المنوفية -محمد فتحى

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أكد المهندس هشام القصاص مدير الإدارة العامة للشركة المصرية للإتصالات بمنطقة المنوفية،أن الشركة بصدد حل مشكلة الانترنت فى جميع كافة أنحاء المحافظة بحلول شهر فبراير 2020، وذلك عقب الانتهاء من تحويل جزء من الشبكة من نحاس إلى فايبر .

وأضاف  مدير عام الإدارة العامة للشركة بمنطقة المنوفية، لـ"اليوم السابع"،أ نه تم تركيب 306 وحدة ذكية بجميع أنحاء المحافظة وذلك بتكلفة 306 مليون جنيه، حيث تم تركيب 174 خلال النصف الأول من العام الحالى وبالتحديد من بداية شهر يناير حتى شهر يوليو ،بالإضافة لتركيب 132 وحدة ذكية خلال النصف الثانى من العام الحالى، بتكلفة 132 مليون جنيه والذى يعمل على تحسين خدمة الانترنت لدى العميل .

وأكد مديرعام الإدارة العامة للشركة بمنطقة المنوفية، أن السرعة كانت فى بداية العام من 1 ميجا إلى 16 ميجا ،وبعد تركيب الوحدات الذكية تم زيادة السرعة إلى 30 ميجا ،مشيرا إلى أنه عمل إحلال للشبكات وغيرها من فايبر إلى نحاس بنسبة 88 % للعملاء حتى أقرب نقطة إتصال.

وأشار القصاص إلى أنه تم إحلال كلى وتغير النحاس إلى فيبر فى بعض السنترالات ومنها سنترالات ،شبين الكوم ،السادات، تلا ،سرس الليان ،عرب الرمل بقويسنا .


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