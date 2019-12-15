تداول 365 شاحنة و18 سيارة بموانئ البحر الأحمر

السويس – السيد فلاح

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، تداول 365 شاحنة بضائع و18 سيارة، ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال 4 سفن وهى أمانة، عزيز أكسبريس، الجونة تريدر، دبى بريدج وعلى متنهم 84 شاحنة، و3 سيارات، بينما تغادر السفينتين الحرية 2 وبوسيدون أكسبريس وعلى متنهم 173 شاحنة و10 سيارة.

فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية 2 وبوسيدون أكسبريس وعلى متنهم 123 شاحنة و3 سيارات.

كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينة سينا وعلى متنها 32 شاحنة، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين أيلة وبريدج على متنهم 32 شاحنة و3 سيارات، وغادرت السفينة سينا وعلى متنها 44 شاحنة وسيارتين.