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تجديد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة 15 يوما

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 03:24 م
تجديد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة 15 يوما حبس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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جددت النيابة العامة، حبس "عمرو.أ" 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة فى اتهامه بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة.

 

وجهت النيابة للمتهم فى القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

 


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جماعة ارهابية

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