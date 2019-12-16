تجديد حبس عاطل متهم بالإتجار فى المواد المخدرة بالجيزة

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاض المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس عاطل، لاتهامه بحيازة 4 كيلو، و150 جراما من مخدر الأفيون بالوراق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.

كشفت تحريات ضباط مكافحة المخدرات، تورط عاطل مقيم بأسوان، فى الإتجار بالمواد المخدرة، وخاصة مخدر الأفيون بالوراق.

بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته 4 كيلو، و150 جراما من مخدر الأفيون، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

بمواجهة المتهم، اعترف أنه كان يستعد لترويج المضبوطات على عملائه، فحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.