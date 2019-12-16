تجديد حبس عاطل لسرقة 4 لاب توب من شركة أجهزة كمبيوتر فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قرر أحمد مبارك وكيل النيابة العامة ببندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار أحمد البنا رئيس النيابة الكلية، وتحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، تجديد حبس عاطل وذلك لقيامه بسرقة 4 لاب توب من شركة أجهزة كمبيوتر بمدينة شبين الكوم، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم والنقيب أحمد عبد القوى معاون مباحث قسم شبين الكوم، من ضبط "تامر.ع.ع" 36 عاما عاطل، وذلك لقيامه بسرقة 4 لاب توب من شركة أجهزة كمبيوتر بمدينة شبين الكوم، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.