"نيابة شبين" تقرر الإفراج عن شباب تظاهروا للمطالبة بالقصاص من راجح قاتل البنا

المنوفية – محمود شاكر

قررت نيابة شبين الكوم الكلية بمحافظة المنوفية، الإفراج عن جميع المقبوض عليهم على خلفية التظاهر الجمعة الماضية بقضية محمود محمد البنا والمعروفة إعلاميا بقضية شهيد الشهامة بمركز تلا بمحافظة المنوفية.

وشمل قرار النيابة الإفراج عن جميع المحتجزين، والذى بلغ عددهم 11 شخصا ألقى القبض عليهم الجمعة الماضية بعد التجمهر للمطالبة بالقصاص من المتورطين فى الواقعة .

ترجع أحداث الواقعة لتلقى اللواء محمد ناجى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء محمد عمارة، مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، والرائد أحمد الشافعى رئيس مباحث مركز تلا، يفيد استقبال مستشفى تلا المركزى "محمود محمد البنا " طالب بالصف الثالث الثانوى، جثة هامدة إثر طعنات نافذة بالبطن، بالانتقال الفورى والفحص، تبين قيام " راجح .م " 20 عاما بالتعدى عليه بمطواة نتيجة مشادة كلامية حال معاتبته على مغازلة جارتهما، أثناء تواجدهم فى إحدى المقاهى المتواجدة بالمدينة، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.