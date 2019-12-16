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تجديد حبس ربة منزل قتلت زوجها بسبب تصويره لها أثناء العلاقة الزوجية

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 04:01 م
تجديد حبس ربة منزل قتلت زوجها بسبب تصويره لها أثناء العلاقة الزوجية جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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جدد قاض المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر حبس ربة منزل متهمة بـقتل زوجها،  15 يومًا على ذمة التحقيقات، بسبب خلافات أسرية، ومحاولة المجنى عليه تصويرها أثناء العلاقة الزوجية، لابتزازها حال طلبها الانفصال عنه، بسبب الخلافات المتكررة بينهما.
 
تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نقل موظف إلى المستشفى، مفارقا الحياة، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.
 
بإجراء التحريات، تبين أن زوجة المجنى عليه وراء ارتكاب الجريمة، وبضبطها اعترفت بما نسب إليها، بسبب الخلافات المتكررة بينهما، ومحاولة القتيل تصويرها خلال العلاقة الزوجية، لابتزازها إذا طلبت الطلاق منه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
 

قتل

علاقة زوجية

علاقة جنسية

سلاح ابيض

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